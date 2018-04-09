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Минстрой проверит кинотеатры и детские комнаты в ТРЦ
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Минстрой проверит кинотеатры и детские комнаты в ТРЦ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», — сказал он.
Министр отметил, что, согласно Своду правил по проектированию и строительству от 2009 года, игровые комнаты должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода. Однако арендаторы и собственники помещений часто пренебрегают этим правилом из-за того, что стоимость аренды на первых этажах существенно выше, чем на верхних.
В случае если нарушения будут обнаружены, «будут соответствующие предписания уже от противопожарных структур». «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», — добавил Мень.
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