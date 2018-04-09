Строительный дисбаланс. В Прикамье власти и девелоперы ищут компромисс

В 2017 года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 16 тыс. 256 квартир общей площадью 1 млн 84 тыс. кв. метров, что на 2,3% больше показателя 2016 года. Ожидаемо, значительная часть новостроек возведена в краевом центре. В Перми есть несколько территорий, где за последние годы наблюдается взрывной рост населения в связи с массовой застройкой. Как результат, новосёлы, закрыв сделку по приобретению жилья, сталкиваются с проблемой нехватки мест в детсадах и школах. На следующем шаге они предъявляют претензии местным органам власти, которые должны обеспечить доступность дошкольного и школьного образования. При этом жителями не принимаются в расчет два значимых фактора: финансовые возможности городского бюджета строить детсады и школы в одном с застройщиками темпе и наличие площадок для их возведения. Город и рад бы построить школы и детсады, но негде. В итоге радость от исполнения мечты о собственной новой квартире в скором времени сменяется недовольством и ростом напряженности.

Вопрос координации между интересами застройщиков и комфортными условиями проживания поднимался неоднократно. Инициативу начать диалог проявляли и городские, и краевые власти. Возможность привлечения застройщиков к возведению объектов социальной инфраструктуры в объеме, коррелирующимся с сегодняшними экономическими условиями, обсуждали на совещании с участием депутатов Госдумы , пермской гордумы и чиновников горадминистрации. На Общественном совете при Минстрое Пермского края были обозначены типовые нарушения, допускаемые местными застройщиками. Среди них — строительство на земельных участках с нарушениями ограничений, установленных зонами с особыми условиями использования, несоответствие градостроительных планов, представленных застройщиками, проекту планировки участка и правилам землепользования и застройки, строительство с нарушениями норм противопожарной безопасности и социальной обеспеченности. В качестве примера тогда привели школу в поселке Кондратово, где в этом году набрали восемь первых классов, а в следующем их ожидается десять. По итогам совещания краевой минстрой решил создать административную комиссию для обеспечения открытости и публичности проверок соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства.

Девелоперам был послан сигнал, что строить по старым правилам больше нельзя. Застройщики на этот сигнал не отреагировали, что вполне объяснимо: для бизнеса минимизация расходов и максимизация прибыли — вопрос выживания. Они предъявили обоснованные с их точки зрения претензии краевому министерству строительства, приостановившему выдачу заключений на проектные декларации. Не согласны строители и с позицией департамента градостроительства и архитектуры Перми по поводу возведения социальных объектов силами застройщиков.

После обсуждения взаимных претензий на Общественном совете стороны перешли к формату индивидуальных консультаций. На прошлой неделе проблему устранения дисбаланса между массовой застройкой и нехваткой социальной инфраструктуры обсудили губернатор Прикамья Максим Решетников и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин . «Сатурн-Р» заинтересован в реализации проекта застройки ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные казармы. В первую очередь строительства входят четыре дома переменной этажности от 11 до 25 этажей. Чем закончилась встреча неизвестно, но планы «Сатурн-Р» по освоению земельных участков на Красных казармах вызывают беспокойство. В качестве примера вспоминают, как после завершения строительства сатурновского ЖК «Данилиха» в одноименном микрорайоне количество учащихся (2 тысячи 235 человек) почти в два раза превысило количество учебных мест в школах. Переполненными оказались и детские сады. Их в данной территории посещают 1037 детей, в то время как фактически мест в учреждениях — 923. В Красных казармах, где после возведения ЖК население, по прогнозам, увеличится на 16 тысяч человек, вопрос их обеспечения детсадами, школами и больницами встанет столь же остро. В прилегающих территориях школы рассчитаны всего на 1 тысячу 300 мест, а фактическое количество учащихся уже превышает 2 тысячи.

В случае с ЖК «Арсенал» краевые власти могут рассчитывать применить в качестве рычага воздействия на застройщика тот факт, что речь идет о проекте комплексного освоения территории. Согласно градостроительному кодексу застройщик при реализации данного типа застройки должен предусмотреть наличие социальных объектов на прилегающей территории.

«Нельзя вести жилую застройку без наличия школ и детсадов. На каждую тысячу жителей должны приходиться до 180 мест в школах и 100 мест в детсадах. В случае комплексной застройки обычно меняется целевое разрешение использования больших участков, и здесь явно недостаточно просто перекрасить участок в другой цвет на карте Генплана. Смена зонирования должна означать появление понятных муниципалитету и застройщикам обязательств по социальной инфраструктуре», — пояснила Светлана Максимова , зав. кафедрой архитектуры и урбанистики ПНИПУ.

Возможно, в качестве примера эффективного взаимодействия со строителями краевые власти могут указать на сотрудничество с компанией «КОРТРОС-Пермь», которая взяла на себя обязательства построить и передать городу детсад на 160 мест. «Для современного покупателя жилья очень важно получить в дополнение к купленной квартире окружающую комфортную для жизни социальную среду», — пояснил позицию компании «КОРТРОС-Пермь» ее директор Николай Зуев

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