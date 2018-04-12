В московском Росреестре рассказали о работе над ошибками кадастровой оценки

С января в России действуют новые правила кадастровой оценки. Определением кадастровой стоимости теперь занимаются государственные бюджетные учреждения, которые и несут ответственность за ошибки и переплату налогов как физическими, так и юридическими лицами.

Игорь Майданов руководитель Управления Росреестра по Москве «В настоящее время идет реформирование самого процесса кадастровой оценки с целью его совершенствования и исправления ошибок, которые были допущены при массовом подходе. Это необходимая реформа, запрос на которую поступил от общества, от владельцев недвижимости. Сам Росреестр оценкой не занимается, но в Управлении Росреестра по Москве действует комиссия по пересмотру кадастровой стоимости. Несовершенство ранее действовавшей системы оценки привело к увеличению за последние два года количества обращений в нашу комиссию: по сравнению с 2016 годом их объем вырос почти в четыре раза. Нам при этом важно сохранять объективный подход к рассмотрению заявлений по оспариванию как по жилой, так и по коммерческой недвижимости. Приведу пример: пяти владельцам квартир в доме в Серповом переулке в Хамовниках удалось оспорить кадастровую стоимость их жилья с понижением в два раза — с 30 млн до 15 млн рублей. Есть примеры и по коммерческой недвижимости. Помещение площадью 240 квадратных метров в Весковском переулке в Центральном округе было оценено почти в 60 млн рублей. После пересмотра стоимость снизилась до 26 млн рублей».

С января по декабрь 2017 года в комиссию московского Росреестра было подано почти 12,5 тысячи заявлений в отношении более чем 28 тысяч объектов. При этом в прошлом году было рассмотрено 1479 жилых объектов (квартиры и жилые дома), и по 42% из них принято положительное решение о пересмотре кадастровой стоимости.