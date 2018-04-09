Росреестр проведет прямую линию по оспаривании кадастровой стоимости 

Как сообщает пресс-служба ведомства в ходе общения с жителями региона предстоит обсудить в каких случаях целесообразно оспаривать кадастровую стоимость, в каких случаях можно обратиться за пересмотром кадастровой стоимости. Также специалисты Росреестра расскажут куда обращаться за оспариванием кадастровой стоимости и какие документы потребуются, в какие сроки рассматривается заявление об оспаривании кадастровой стоимости и где можно увидеть информацию о принятом решении.
На вопросы жителей Самарской области ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Иван Маслов. Телефон прямой линии — (846) 33-22-555.