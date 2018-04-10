Орловцам рассказали как воспользоваться «Лесной амнистией»

Росреестр Орловской области продолжает разъяснять жителям региона правила оформления в собственность земельных участков.

Долгое время оформить в собственность участки под садоводства и дачи можно было по упрощенной схеме — без определения их границы. Точно также на кадастровый учет ставили и лесные участки. Поэтому некоторые земли учли дважды и они попали в границы лесного фонда. Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ, так называемый закон о «лесной амнистии», предусматривает защиту прав граждан, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда.

По закону земля, находящаяся в границах лесного фонда, не может использоваться владельцами для ведения садоводства и дачного хозяйства. На ней также запрещено строительство. Таким образом, граждане, получившие в собственность на законных основаниях такие земельные участки, не только ограничены в их использовании, но даже могут их лишиться.

«Лесная амнистия» направлена на защиту прав добросовестных собственников, чьи земельные участки пересекаются с землями лесного фонда. Воспользоваться «лесной амнистией» смогут лишь те, кто оформил земельный участок в собственность до 1 января 2016 года, в том случае, если его границы не уточнены. Если участок попадает под эти условия, собственнику следует подготовить межевой план, а затем обратиться в Росреестр, чтобы внести изменения в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Сделать это можно в любое время. Конечный срок в законе не прописан.

Согласно закону, сведения ЕГРН будут приоритетными по отношению к сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, и информация о нем будет исключена из лесного реестра.