Собственники площадей в ТЦ «Парк Хаус» включили режим распродажи

«Помещение расположено в нескольких этажах, на разных уровнях и включает в себя и торговые площади, и коридоры, и объекты общего пользования», — рассказал Никита Петухов , правда, отказался называть владельца объекта.

Однако, по данным источников Волга Ньюс, собственник выставленных на продажу площадей — ООО «ФинЭкс-Актив». Информацию об этом подтвердил гендиректор компании Алексей Садов.

По его словам, всего «ФинЭксАктиву» принадлежит около 7 тыс. кв. м в «Парк Хаусе» (общая площадь ТЦ — 55 тыс. кв. м), а выставленные на продажу помещения — «пробный шар».

"Если нам удастся реализовать актив на хороших условиях, то мы рассмотрим возможность продажи оставшихся помещений", — сообщил он. Причиной такого шага Алексей Садов назвал падение доходности инвестиций в «Парк Хаус» и в торговые центры в целом.

ООО «ФинЭкс-Актив» зарегистрировано в Красноярске . Оно на 100% подконтрольно офшорной компании «Форествилл кэпитал менеджмент Лтд.».

Никита Петухов оценивает продаваемые помещения как «рабочие». «Есть легко продаваемые крутые объекты, есть вообще не продаваемые, а есть рабочие. Вот эта площадка — рабочая», — объясняет он, добавляя, что экспозиция объекта может занять от шести месяцев до года.

"Рынок сейчас достаточно тяжелый, и, понятно, что продается не просто помещение в проходном месте площадью 10 кв. м. Здесь и сумма немаленькая, и помещение специфическое, поскольку, по сути, покупаешь «кусок» в некоем «общежитии», к которому надо привыкнуть", — отмечает Никита Петухов.

Под «общежитием» он имеет ввиду то, что у ТЦ «Парк Хаус» большое количество собственников. В таком случае, по словам Петухова, особое внимание при принятии решения о покупке объекта недвижимости надо обращать на то, как работает управляющая компания торгового центра.

Работу управленцев «Парк Хауса» Никита Петухов оценивает достаточно высоко. «Прекрасная, сетевая управляющая компания, у которой много объектов. Мне кажется, что в Самаре вообще всего две таких профессиональных внешних управляющих компаний — в „Меге“ и в „Парк Хаусе“. В остальных случаях управляющие компании принадлежат собственникам объектов», — поясняет Петухов.

Отметим, это уже не первая попытка продажи помещений в ТЦ «Парк Хаус» в текущем году. Так, до недавнего времени на Avito «висело» объявление "Бинбанка" о продаже помещения площадью 2,29 тыс. кв. м за 115 млн рублей. Это площадка, на которой располагался магазин компании «Техносила». Последняя прекратила свое существование в середине 2017 г., и с тех пор помещение пустует. Однако впоследствии объявление о продаже объекта было удалено, поскольку банк, по данным Волга Ньюс, не смог найти покупателя, решив вернуться к варианту сдачи помещения в аренду, и даже начал переговоры с предполагаемым арендатором.

Также собственника может поменять площадка под гипермаркетом сети «Карусель». В прошлом году ретейлер X5 Retail Group , контролирующий сеть, выставил на продажу помещения ее гипермаркетов. Компания намерена продать площади, сохранив за собой право аренды объектов.

Кроме того, до сих пор пустуют помещения кинотеатра, находившегося на третьем этаже ТЦ «Парк Хаус». Дело в том, что владевшее им ЗАО «Планета развлечений — Самара» еще в 2016 г. было признано банкротом, и в рамках конкурсного производства помещения (общей площадью около 5,5 тыс. кв. м), в которых располагались боулинг, кино и кафе вместе с оборудованием были проданы с торгов. Покупателем стало ООО «Райзинг Стар Медиа», которое приобрело объект за 75,5 млн руб. в октябре 2017 года. До сих пор площадка не работает. По информации Волга Ньюс, это связано с проблемами, возникшими при подключении к электроснабжению.

В настоящее время банкротство грозит еще одному собственнику площадей в ТЦ «Парк Хаус» — ООО «Арес Недвижимость». Эта компания владеет примерно половиной (28,6 тыс. кв. м) в ТЦ «Парк Хаус», а также земельным участком почти такого же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре.

С требованием о банкротстве ООО «Арес Недвижимость» в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк , которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году. В качестве залога по кредиту банку были переданы принадлежащие «Арес Недвижимость» помещения в ТЦ и земельный участок.

Пока банк является единственным кредитором ООО «Арес Недвижимость». В ноябре 2017 г. в отношении компании была введена процедура наблюдения, а в январе кредиторы общества проголосовали за признание его банкротом и введение конкурсного производства. Но суд соответствующее решение пока не принял.