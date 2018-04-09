Спрос на ипотеку в России вырос почти в два раза

Россияне стали вдвое чаще оформлять ипотеку. Этому способствовало введение новых механизмов субсидирования жилищных кредитов и падение процентной ставки, рассказал в интервью "Известиям" министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

За январь — февраль 2018 года выдано 180,7 тысячи кредитов на 347,3 миллиарда рублей. «Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года», — пояснил глава ведомства.

В целом за 2017 год в стране было оформлено ипотечных займов на 2 триллиона рублей.

В ходе выполнения поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по снижению ставки по ипотечным кредитам до 7% к 2024 году стоимость займов удалось сократить до 9,75% годовых. Это ниже уровня психологического барьера в 10% годовых.

Также свою роль сыграло введение субсидирования процентной ставки в рамках государственной программы поддержки молодых семей с детьми. Ее участники — пары, где в 2018 году родился второй или последующий ребенок — могут взять ипотеку под 6% годовых на первые три года действия договора, передает "Уралинформбюро"

Чтобы обеспечить все возрастающий спрос на новостройки и сдержать рост цен на них, необходимо серьезно увеличить объемы сдачи жилья, считает министр.

"Первые два месяца уже подтверждают наши прогнозы: на 24,3% вырос объем ввода по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (10,2 миллиона квадратных метров в 2018 году и 8,2 миллиона квадратных метров в 2017 году)", — отметил Михаил Мень.