Аферисты продали челябинке чужую «трёшку» в «Парковом» за два миллиона рублей

Мужчина арендовал у челябинки трёхкомнатную квартиру в микрорайоне «Парковый» и продал её почти за два миллиона рублей по поддельному паспорту другой женщине. Полиция просит горожан о помощи в поиске афериста и его сообщников.

— Расследуется уголовное дело по покушению на мошенничество, которое могло повлечь за собой лишение права гражданина на жилое помещение (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску. — Дело возбуждено по заявлению 42-летней челябинки. В июле 2016 года она по договору сдала в аренду свою трёхкомнатную квартиру в микрорайоне «Парковый» мужчине, предъявившему паспорт на гражданина 1988 года рождения, прописанного в Троицком районе.

Мужчина два месяца оплачивал аренду, после чего перестал выходить на связь с хозяйкой квартиры и перечислять деньги. Женщина приехала в квартиру и обнаружила там квитанцию на монтаж входной двери и чужие вещи. Установив на дверь сигнализацию, она обратилась в полицию.

Одновременно в полицию обратилась 60-летняя челябинка с заявлением о том, что аферисты продали ей трёхкомнатную квартиру в микрорайоне «Парковый», не имея на неё права собственности.

— В ходе следствия установлено, что арендовавший квартиру мужчина при заключении договора аренды предъявил поддельный паспорт гражданина Российской Федерации , который ранее потерял владелец, — уточнили в полиции. — Затем действовал с группой лиц по предварительному сговору. Соучастница, которая выступила в роли собственницы квартиры, с мужчиной, представившимся её братом, продемонстрировала квартиру покупательнице. Договор купли-продажи заключили в офисе многофункционального центра в Челябинске , предоставив поддельные паспорта и документы на право собственности. При этом злоумышленники получили от покупательницы один миллион 950 тысяч рублей. По истечении определённого времени покупательнице было отказано в регистрации перехода права собственности на объект недвижимости.

Подозреваемые установлены. Они представляли поддельные документы со своими фотографиями. Есть и описание их внешности, составленное со слов очевидцев и потерпевшей.

Мужчина, на вид 26–30 лет, рост около 178 см, худощавого телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, короткие. Был одет в джинсы синего цвета и футболку.

Мужчина, на вид 27–30 лет, рост около 170 см, крепкого телосложение, тип лица европейский, глаза карие, лицо бледное, под глазами тёмные круги. На животе, в нижней части, слева есть шрам после операции на почке. Был одет в тёмные джинсы, светло-серую футболку. При общении представлялся Денисом (фото нет).

Женщина, на вид 40 лет, рост около 158 см, среднего телосложения, тип лица европейский, глаза светлые, волосы короткие, русые с мелированными прядями светлого цвета. Была одета в тёмные брюки, светлую кофту с рисунком в виде полос. Представлялась Татьяной.