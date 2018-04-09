ДомКлик запустил телефонию с искусственным интеллектом

Сервис для покупки недвижимости ДомКлик от Сбербанка запустил смарт-телефонию. Покупатели могут звонить риелторам и застройщикам бесплатно по всей России , а также прослушивать записи своих разговоров. При этом их данные защищены, а качество консультаций отслеживает автоматическая система с применением технологии искусственного интеллекта.

Телефония позволяет безопасно и бесплатно связаться с автором объявления о продаже недвижимости на ДомКлик. Пользователь нажимает кнопку «Заказать звонок», и система соединяет его с продавцом. При этом участники видят не номера телефонов друг друга, а телефон ДомКлик своего региона. Это защищает клиентов от нежелательных звонков в дальнейшем. Звонки обрабатываются с применением технологии искусственного интеллекта. Система анализирует речь и дает оценку консультации. К примеру, в описании квартиры указана одна информация — для привлечения внимания, а по телефону говорят совершенно другое. Такое объявление система предложит снять с публикации. В 91% случаев робот принимает решение верно. Окончательное решение о модерации объявления принимает человек.

Сейчас с использованием смарт-телефонии на ДомКлик совершается уже 10 000 звонков в неделю.

«Обычно колл-центры организаций записывают разговоры с клиентами для повышения качества обслуживания. Мы решили дать такую возможность и пользователям. Записи не только позволяют улучшить качество консультаций, но и не дают запутаться при поиске недвижимости. Можно посмотреть, куда и зачем вы звонили — ДомКлик сохраняет звонки с информацией о квартирах. Можно прослушать запись, чтобы восстановить в памяти детали или обсудить с родными и близкими. Телефония ДомКлик бесплатна. Это удобно, когда вы подбираете недвижимость в другом регионе», –рассказал директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васёв