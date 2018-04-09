Ещё
ДомКлик запустил телефонию с искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДомКлик запустил телефонию с искусственным интеллектом 

АиФ 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Сервис для покупки недвижимости ДомКлик от Сбербанка запустил смарт-телефонию. Покупатели могут звонить риелторам и застройщикам бесплатно по всей России, а также прослушивать записи своих разговоров. При этом их данные защищены, а качество консультаций отслеживает автоматическая система с применением технологии искусственного интеллекта.
Телефония позволяет безопасно и бесплатно связаться с автором объявления о продаже недвижимости на ДомКлик. Пользователь нажимает кнопку «Заказать звонок», и система соединяет его с продавцом. При этом участники видят не номера телефонов друг друга, а телефон ДомКлик своего региона. Это защищает клиентов от нежелательных звонков в дальнейшем. Звонки обрабатываются с применением технологии искусственного интеллекта. Система анализирует речь и дает оценку консультации. К примеру, в описании квартиры указана одна информация — для привлечения внимания, а по телефону говорят совершенно другое. Такое объявление система предложит снять с публикации. В 91% случаев робот принимает решение верно. Окончательное решение о модерации объявления принимает человек.
Сейчас с использованием смарт-телефонии на ДомКлик совершается уже 10 000 звонков в неделю.
«Обычно колл-центры организаций записывают разговоры с клиентами для повышения качества обслуживания. Мы решили дать такую возможность и пользователям. Записи не только позволяют улучшить качество консультаций, но и не дают запутаться при поиске недвижимости. Можно посмотреть, куда и зачем вы звонили — ДомКлик сохраняет звонки с информацией о квартирах. Можно прослушать запись, чтобы восстановить в памяти детали или обсудить с родными и близкими. Телефония ДомКлик бесплатна. Это удобно, когда вы подбираете недвижимость в другом регионе», –рассказал директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васёв.
Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
АиФ: последние новости
ТГК-2 в Ярославле оштрафовали на полмиллиона рублей за температуру воды Получить доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг ПАО «ТНС энерго Ярославль» и платежный сервис А3 запустили новый сервис
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул280
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй90
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»153
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия179
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение