Жильцам дома с обвалившейся крышей пообещали новые квартиры к лету

До этого момента семьям, которые жили в аварийном бараке в поселке Лоухи , предоставили жилье в маневренном фонде.

В поселке Лоухи семьям, которые жили в аварийном доме в Новом переулке, в котором на днях под тяжестью снега обвалилась крыша, предоставили маневренный фонд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии. Отмечается, что ситуацию взял на котроль Минстрой республики.

Напомним, информация об обрушении кровли быстро разлетелась в соцсети и в местных СМИ. Судя по фотографиям таблички на бараке, дом должны ыбли расселить еще осенью 2017 года, однако в нем продолжали жить люди. По счастливой случайности, в ЧП никто не пострадал.

По информации региональных властей, семиквартирный барак 1967 года постройки был признан аварийным в 2009 году.

— Большая часть жильцов уже была переселена, в доме проживало две семьи. Сейчас им предоставлена временная жилплощадь, благоустроенные квартиры в домах поселка,

— говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что до лета жители будут расселены в рамках программы по переселению из аварийного жилья, сейчас квартиры в стадии приобретения. Одна семья получит жилье в поселке Лоухи, другая переедет в Петрозаводск