Жильцам дома с обвалившейся крышей пообещали новые квартиры к лету 

До этого момента семьям, которые жили в аварийном бараке в поселке Лоухи, предоставили жилье в маневренном фонде.
В поселке Лоухи семьям, которые жили в аварийном доме в Новом переулке, в котором на днях под тяжестью снега обвалилась крыша, предоставили маневренный фонд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии. Отмечается, что ситуацию взял на котроль Минстрой республики.
Напомним, информация об обрушении кровли быстро разлетелась в соцсети и в местных СМИ. Судя по фотографиям таблички на бараке, дом должны ыбли расселить еще осенью 2017 года, однако в нем продолжали жить люди. По счастливой случайности, в ЧП никто не пострадал.
По информации региональных властей, семиквартирный барак 1967 года постройки был признан аварийным в 2009 году.
— Большая часть жильцов уже была переселена, в доме проживало две семьи. Сейчас им предоставлена временная жилплощадь, благоустроенные квартиры в домах поселка,
— говорится в заявлении пресс-службы.
Уточняется, что до лета жители будут расселены в рамках программы по переселению из аварийного жилья, сейчас квартиры в стадии приобретения. Одна семья получит жилье в поселке Лоухи, другая переедет в Петрозаводск.
Также сообщается, что в минувшие выходные в поселок выезжал замначальника Управления капитального строительства республики Алексей Журавлев. На встрече с местными властями были еще раз проанализированы списки переселяемых граждан. В поселке несколько десятков семей должны быть переселены в этом году.
По материалам: ptzgovorit.ru