Турпоток из Южной Кореи в Приморье за квартал вырос вдвое

ВЛАДИВОСТОК , 9 апр — РИА Новости . Число туристов из Южной Кореи , которые посетили в Приморье, в первом квартале 2018 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20 тысяч человек, сообщает администрация края.

Отмечается, что с января по март этого года регион посетило почти 111,5 тысячи иностранных туристов. Больше всего приехало граждан Китая — 68 тысяч человек. Самый большой прирост на азиатских направлениях показала Республика Корея.

"В первом квартале мы приняли свыше 20 тысяч гостей из этого государства. Это больше чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", — отметил глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков

Также в первом квартале регион посетили почти 1,9 тысячи жителей Японии . Показатель вырос более чем в 1,5 раза по отношению к первому кварталу прошлого года.

Ранее власти Приморья сообщали о рекордном за последние 10 лет турпотоке в регион из Японии и Южной Кореи, который зарегистрировали в 2017 году. За прошлый год край посетили около 100 тысяч корейских путешественников и более 18 тысяч японских туристов.