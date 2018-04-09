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Турпоток из Южной Кореи в Приморье за квартал вырос вдвое
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Турпоток из Южной Кореи в Приморье за квартал вырос вдвое 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Число туристов из Южной Кореи, которые посетили в Приморье, в первом квартале 2018 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20 тысяч человек, сообщает администрация края.
Отмечается, что с января по март этого года регион посетило почти 111,5 тысячи иностранных туристов. Больше всего приехало граждан Китая — 68 тысяч человек. Самый большой прирост на азиатских направлениях показала Республика Корея.
"В первом квартале мы приняли свыше 20 тысяч гостей из этого государства. Это больше чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", — отметил глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Также в первом квартале регион посетили почти 1,9 тысячи жителей Японии. Показатель вырос более чем в 1,5 раза по отношению к первому кварталу прошлого года.
Ранее власти Приморья сообщали о рекордном за последние 10 лет турпотоке в регион из Японии и Южной Кореи, который зарегистрировали в 2017 году. За прошлый год край посетили около 100 тысяч корейских путешественников и более 18 тысяч японских туристов.
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