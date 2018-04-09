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Федеральный центр увеличил финансирование сел Прикамья
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Федеральный центр увеличил финансирование сел Прикамья 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Они распределены по на правлению «Устойчивое развитие сельских территорий». Деньги направят на развитие газификации, водоснабжения, ФОКов, ФАПов на селе. А также на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.
73% финансирования по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» со стороны федерального центра, 27% — со стороны краевого бюджета. Федеральное софинансирование в текущем году выросло на 3%. Минсельхоз РФ направил пермскому краю по подпрограмме 49 млн рублей. Краевым бюджетом предусмотрены 17,5 млн рублей.
На эти деньги в Юрлинском районе (4,1 млн рублей) построят многофункциональную игровую площадку с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Усть-Зула. В Чайковском районе построят 5-километровый газопровод в селе Кемуль. Газ получат 136 домовладений. На это направят 9,6 млн рублей.
В Ординский район уйдет 819,8 тыс. рублей. На эти деньги купят муниципальное жилье для семьи молодых специалистов. По данным минсельхоза Прикамья, в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» намерены участвовать еще 13 районов. Их заявки уже прошли отбор.
Фото: Алексей Колышкин/«ФедералПресс»
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