Названы ЖК Москвы с самыми дешевыми квартирами

Названы жилые комплексы Москвы с самыми дешевыми квартирами

По итогам первого квартала 2018 года в Москве в границах МКАД, предлагается 180 квартир в 12 новостройках стоимостью до четырех миллионов рублей. Такая информация содержится в рейтинге самых доступных новостроек Москвы, составленном в ГК «Инград». Релиз поступил в редакцию «Дома» 9 апреля.

По данным ГК «Инград», первую строчку рейтинга самых доступных новостроек занимает ЖК «Лесопарковый», где квартиры-студии площадью 21 квадратный метр продаются за 2,99 миллиона рублей. На второй позиции ЖК «Влюблино», где 24-метровую студию можно купить за три миллиона рублей. На третьей — ЖК Level Амурская с лотом площадью 18 квадратных метров за 3,2 миллиона рублей.

Доля предложения в бюджете до четырех миллионов рублей составляет 0,5 процента всего предложения на первичном рынке в границах МКАД. Все жилые комплексы, где продаются квартиры в минимальном по столице бюджете, относятся к комфорт-классу.

«Стремительное увеличение объема предложения на первичном рынке Москвы за последние годы — в 2,3 раза с 2014 года — привело к увеличению конкуренции на рынке первичной недвижимости столичного региона. В результате девелоперы Москвы стали одновременно создавать более качественный продукт и снижать минимальный "порог входа", — прокомментировала Анна Соколова, директор по маркетингу ГК «Инград». — Если сравнивать с первым кварталом 2014 года, минимальный бюджет за квартиру на первичном рынке Москвы (в пределах МКАД) снизился в 1,5 раза — с 4,5 до 3 миллионов рублей».

Согласно опубликованным в марте 2018 года данным компании «Метриум», москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке.