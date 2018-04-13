Почти 150 тыс. кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО с начала года

м недвижимости, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«С начала 2018 г. на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства общей площадью 148,4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди введенных в эксплуатацию объектов: первый этап строительства ЖК «Медовая долина» (три жилых дома) в Крекшино, поселение Марушкинское; жилые дома ЖК «Новая Звезда» и ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке, жилые дома ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское и здания офисно-гостиничного комплекса в Остафьево поселение Рязановское. В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 226 объектов площадью 6,4 млн кв. м.

«В I квартале 2018 г. отмечена активность застройщиков в продолжении и начале строительства по таким инвесторским проектам как ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Кленовые аллеи», ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Рассказово». В I квартале 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 368 проверок объектов, строящихся на территории ТиНАО. В 66 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз в строительстве, которыми проведено 439 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов», — отмечается в материале.

Так, на проверенных объектах выявлено 427 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля. За нарушение обязательных требований технических регламентов и утвержденного проекта участникам строительства выдано 284 предписания об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 13 млн 479 тыс. руб.