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Почти 150 тыс. кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО с начала года
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Почти 150 тыс. кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
м недвижимости, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«С начала 2018 г. на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства общей площадью 148,4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди введенных в эксплуатацию объектов: первый этап строительства ЖК «Медовая долина» (три жилых дома) в Крекшино, поселение Марушкинское; жилые дома ЖК «Новая Звезда» и ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке, жилые дома ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское и здания офисно-гостиничного комплекса в Остафьево поселение Рязановское. В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 226 объектов площадью 6,4 млн кв. м.
«В I квартале 2018 г. отмечена активность застройщиков в продолжении и начале строительства по таким инвесторским проектам как ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Кленовые аллеи», ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Рассказово». В I квартале 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 368 проверок объектов, строящихся на территории ТиНАО. В 66 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз в строительстве, которыми проведено 439 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов», — отмечается в материале.
Так, на проверенных объектах выявлено 427 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля. За нарушение обязательных требований технических регламентов и утвержденного проекта участникам строительства выдано 284 предписания об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 13 млн 479 тыс. руб.
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