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Объем введенного в эксплуатацию жилья в ТиНАО в январе-марте вырос в 1,5 раза — до 200 тыс. кв. м
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Объем введенного в эксплуатацию жилья в ТиНАО в январе-марте вырос в 1,5 раза — до 200 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Объем жилья, введенного в эксплуатацию на территории ТиНАО, в январе-марте 2018 г. вырос в 1,5 раза по сравнению с I кварталом 2017 г. и составил 200 тыс. кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Как и планировалось, в I квартале нынешнего года в ТиНАО введено 200 тыс. кв. м жилья. Этот показатель составляет седьмую часть от годового плана. Планируем нынешний год завершить с показателем 2 млн кв. м введенной недвижимости. В том числе 1,5 млн кв. м составит жилье», — уточнил он.
В. Жидкин отметил, что восемь малоэтажных домов введены в эксплуатацию в жилом комплексе в дер. Зверево (поселение Новофедоровское). «Их общая площадь составляет порядка 10 тыс. кв. м», — уточнил он.
Глава департамента напомнил, что из 10 млн кв. м жилой недвижимости, введенных в ТиНАО с 1 июля 2012 г., около 25% составляет мало — и среднеэтажное жилье. «В Новомосковском административном округе, в так называемом первом поясе урбанизации „новой“ Москвы, преобладает многоэтажное жилое строительство, а на более удаленных от МКАД территориях строится по большей части малоэтажное», — пояснил В. Жидкин.
Он подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО в 2018 г. продолжается активное строительство социальных объектов и объектов для создания рабочих мест. «Должны ввести не менее 20 соцобъектов и прибавить 10 тыс. рабочих мест», — заключил он.
В апреле 2017 г. пресс-служба департамента развития новых территорий со ссылкой на В. Жидкина сообщала, что в I квартале 2017 г. на территории ТиНАО введено в эксплуатацию свыше 130 тыс. кв. м жилой недвижимости.
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