Суд обязал пермячку демонтировать перепланировку

Пермский краевой суд обязал жительницу Перми привести квартиру в первоначальное состояние.

После того, как в 2008 году женщина приобрела квартиру в ТСЖ «Паруса над Камой», она сделала самовольную планировку: демонтировала стену лоджии, отделяющую две комнаты и кухню от лоджии, перенесла оконную конструкцию, демонтировала и перенесла отопительные приборы.

В итоге незаконной перепланировки площадь её квартиры увеличилась на 13,4 квадратных метра.

С иском о возвращении квартиры в первоначальное состояние обратилось руководство ТСЖ на улице Красновишерской, 39.

«В суде ответчица не признала исковых требований и сообщила, что перепланировка квартиры была выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм, общее имущество собственников многоквартирного дома не затронуто, их права и интересы не нарушены и не создают угрозы жизни и здоровью, — сообщили в пресс-службе пермского краевого суда. — На процессе выяснилось, что гражданка самовольно без соответствующих разрешений и согласований с компетентными органами выполнила перепланировку и переустройство квартиры без соблюдения установленного законом порядка. В итоге суд обязал ответчицу привести квартиру в первоначальное состояние».