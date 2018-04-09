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Суд обязал пермячку демонтировать перепланировку
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Суд обязал пермячку демонтировать перепланировку 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский краевой суд обязал жительницу Перми привести квартиру в первоначальное состояние.
После того, как в 2008 году женщина приобрела квартиру в ТСЖ «Паруса над Камой», она сделала самовольную планировку: демонтировала стену лоджии, отделяющую две комнаты и кухню от лоджии, перенесла оконную конструкцию, демонтировала и перенесла отопительные приборы.
В итоге незаконной перепланировки площадь её квартиры увеличилась на 13,4 квадратных метра.
С иском о возвращении квартиры в первоначальное состояние обратилось руководство ТСЖ на улице Красновишерской, 39.
«В суде ответчица не признала исковых требований и сообщила, что перепланировка квартиры была выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм, общее имущество собственников многоквартирного дома не затронуто, их права и интересы не нарушены и не создают угрозы жизни и здоровью, — сообщили в пресс-службе пермского краевого суда. — На процессе выяснилось, что гражданка самовольно без соответствующих разрешений и согласований с компетентными органами выполнила перепланировку и переустройство квартиры без соблюдения установленного законом порядка. В итоге суд обязал ответчицу привести квартиру в первоначальное состояние».
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