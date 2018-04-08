«Ломай, не бойся»: спасение во время пожара сняли на видео во Владивостоке

Во Владивостоке сняли на видео «спасательную операцию» во время пожара в жилом доме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».

Пожар на первом этаже в квартире по Героев Варяга, 7 произошел накануне. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате пожара никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, пожилая женщина, проживающая в квартире, быстро вывела детей, однако забыла про собаку. Через несколько минут в квартиру с первого этажа проникли очевидцы, чтобы спасти животное. Действия неравнодушных людей вызвал восхищение у пользователей.

«Парни молодцы, не растерялись, таких бы парней побольше, и в МЧСе бы такие работали, молодцы!», — пишут юзеры.