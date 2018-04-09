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Семье из пострадавшего при пожаре дома под Саратовом предоставят жилье
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Семье из пострадавшего при пожаре дома под Саратовом предоставят жилье 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Многодетной семье, чья квартира пострадала при пожаре в трехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области в воскресенье, местные власти предоставят жилье в муниципальном маневренном фонде, сообщил в понедельник глава Энгельсского района Александр Стрелюхин.
Ранее в областном главке МЧС РИА Новости заявили, что пожар в воскресенье произошел в квартире на первом этаже третьего подъезда трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами, из здания эвакуировали 55 человек. По данным службы спасения, пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок.
"Пострадала квартира, в которой проживала многодетная семья. Необходимо решить вопрос с предоставлением жилплощади из маневренного муниципального фонда", — цитирует слова Стрелюхина пресс-служба районной администрации.
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