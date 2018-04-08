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Пенсионерка повисла на балконе запертой квартиры в Кыштыме
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Пенсионерка повисла на балконе запертой квартиры в Кыштыме 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Спасатели в Кыштыме пришли на помощь пенсионерке, которая повисла снаружи балкона на высоте четвёртого этажа, сообщает издание Кyshtym24.ru.
Инцидент произошёл на улице Карла Маркса около 18 часов 8 апреля. Как сообщила дочь женщины, она ненадолго вышла в магазин, а в это время её 67-летняя мать заперла квартиру и выбралась на балкон. Прибывшие спасатели приняли решение одновременно поднимать на улице лестницу и попытаться проникнуть в жилище. Когда дверь в квартиру удалось сломать, пенсионерку втащили на балкон. После спасательной операции женщину передали медикам.
Напомним, ранее в Миассе сотрудникам экстренных служб пришлось снимать с пожарной лестницы женщину, которая забралась на высоту нескольких метров, а спуститься сама не смогла.
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