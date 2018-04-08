Пенсионерка повисла на балконе запертой квартиры в Кыштыме

Спасатели в Кыштыме пришли на помощь пенсионерке, которая повисла снаружи балкона на высоте четвёртого этажа, сообщает издание Кyshtym24.ru.

Инцидент произошёл на улице Карла Маркса около 18 часов 8 апреля. Как сообщила дочь женщины, она ненадолго вышла в магазин, а в это время её 67-летняя мать заперла квартиру и выбралась на балкон. Прибывшие спасатели приняли решение одновременно поднимать на улице лестницу и попытаться проникнуть в жилище. Когда дверь в квартиру удалось сломать, пенсионерку втащили на балкон. После спасательной операции женщину передали медикам.