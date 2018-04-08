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Квартира сгорела на Бору днем 8 апреля
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Квартира сгорела на Бору днем 8 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался около 11.40. Обгорела внутренняя отделка на площади 5 кв.м.
Пожар тушили 5 человек и 1 машина.
Фото МЧС
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