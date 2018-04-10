Крым предложил самый дешевый отдых на майские праздники 

Крым, Сочи и Анапа предлагают россиянам самые дешевые пакетные туры для пляжного отдыха на майские праздники. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Аналитическая служба АТОР исследовала средние и минимальные цены 12 наиболее популярных пляжных направлений. В перечень вошли Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд, Тунис, Анапа, Крым, Большой Сочи.
Выяснилось, что тур на двоих взрослых, включающий авиаперелет из Москвы и обратно, размещение продолжительностью семь ночей (с 28 апреля по 5 мая) в среднем в Крыму обойдется в 37 тысяч рублей, в Сочи — 42,3, а в Анапе — 58,5. Отдых в Турции и Болгарии стоит уже более 60 тысяч, а в странах Европы, Тунисе и Таиланде — от 70 с небольшим до 98 тысяч рублей.
Минимальные цены на майские праздники также предлагают отечественные курорты. Первое место снова занял Крым. Один из крупных туроператоров продает пакетный тур с авиаперелетом за 21,2 тысячи на двоих. В стоимость включено проживание в трехзвездочном отеле без питания. Самый дешевый тур в Большой Сочи обойдется в 29,1 тысячи рублей в отеле уровня «три звезды» с завтраками. В Анапе за 29,3 тысячи можно отдохнуть в двухзвездочном отеле без питания. А вот минимальные цены на туры в объекты «три звезды» с системой «все включено» выше, чем в Турции, заключили в АТОР.