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Крым предложил самый дешевый отдых на майские праздники
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Крым предложил самый дешевый отдых на майские праздники 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Крым, Сочи и Анапа предлагают россиянам самые дешевые пакетные туры для пляжного отдыха на майские праздники. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Аналитическая служба АТОР исследовала средние и минимальные цены 12 наиболее популярных пляжных направлений. В перечень вошли Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд, Тунис, Анапа, Крым, Большой Сочи.
Выяснилось, что тур на двоих взрослых, включающий авиаперелет из Москвы и обратно, размещение продолжительностью семь ночей (с 28 апреля по 5 мая) в среднем в Крыму обойдется в 37 тысяч рублей, в Сочи — 42,3, а в Анапе — 58,5. Отдых в Турции и Болгарии стоит уже более 60 тысяч, а в странах Европы, Тунисе и Таиланде — от 70 с небольшим до 98 тысяч рублей.
Минимальные цены на майские праздники также предлагают отечественные курорты. Первое место снова занял Крым. Один из крупных туроператоров продает пакетный тур с авиаперелетом за 21,2 тысячи на двоих. В стоимость включено проживание в трехзвездочном отеле без питания. Самый дешевый тур в Большой Сочи обойдется в 29,1 тысячи рублей в отеле уровня «три звезды» с завтраками. В Анапе за 29,3 тысячи можно отдохнуть в двухзвездочном отеле без питания. А вот минимальные цены на туры в объекты «три звезды» с системой «все включено» выше, чем в Турции, заключили в АТОР.
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