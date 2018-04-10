Крым предложил самый дешевый отдых на майские праздники

Крым, Сочи и Анапа предлагают россиянам самые дешевые пакетные туры для пляжного отдыха на майские праздники. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд, Аналитическая служба АТОР исследовала средние и минимальные цены 12 наиболее популярных пляжных направлений. В перечень вошли Турция Тунис , Анапа, Крым, Большой Сочи.

Выяснилось, что тур на двоих взрослых, включающий авиаперелет из Москвы и обратно, размещение продолжительностью семь ночей (с 28 апреля по 5 мая) в среднем в Крыму обойдется в 37 тысяч рублей, в Сочи — 42,3, а в Анапе — 58,5. Отдых в Турции и Болгарии стоит уже более 60 тысяч, а в странах Европы, Тунисе и Таиланде — от 70 с небольшим до 98 тысяч рублей.

Минимальные цены на майские праздники также предлагают отечественные курорты. Первое место снова занял Крым. Один из крупных туроператоров продает пакетный тур с авиаперелетом за 21,2 тысячи на двоих. В стоимость включено проживание в трехзвездочном отеле без питания. Самый дешевый тур в Большой Сочи обойдется в 29,1 тысячи рублей в отеле уровня «три звезды» с завтраками. В Анапе за 29,3 тысячи можно отдохнуть в двухзвездочном отеле без питания. А вот минимальные цены на туры в объекты «три звезды» с системой «все включено» выше, чем в Турции, заключили в АТОР.