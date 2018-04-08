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В Северном жилом массиве Ростова построят новые дома, поликлиники и школу
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В Северном жилом массиве Ростова построят новые дома, поликлиники и школу 

Деловое сообщество 1 час назад
В микрорайоне «Норд», который находится за улицей Орбитальной в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, появятся две новых поликлиники, детская и взрослая, а также школа. Об этом сообщает Privet-Rostov.ru со ссылкой на слова главы администрации Ворошиловского района донской столицы Виктора Бережного.
По словам служащего, до конца года будет построено 10 многоэтажных домов, в которых будет 11 тыс. кв м жилья. При этом данный показатель почти на треть выше, чем в 2017 году. «Количество нового жилья пока не пропорционально количеству социальных объектов», — отметил Виктор Бережной. Новое строительство социальных объектов и призвано решить это неравенство.
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