В Северном жилом массиве Ростова построят новые дома, поликлиники и школу

В микрорайоне «Норд», который находится за улицей Орбитальной в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, появятся две новых поликлиники, детская и взрослая, а также школа. Об этом сообщает Privet-Rostov.ru со ссылкой на слова главы администрации Ворошиловского района донской столицы Виктора Бережного.