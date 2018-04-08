«Искать покупателя на дачу придется 8 месяцев»: рынок загородной недвижимости рухнул

Непростая ситуация сложилась сейчас на загородном вторичном рынке. Эксперты в один голос твердят, что больше всех пострадал такой сегмент «загородки» как дачи.

Так, по данным экспертов компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», уровень спроса на дачи снизился на 40%. Именно этот факт позволяет практически всем покупателям торговаться и сбивать цену. Более того, сейчас реально приобрести дачу в пределах 25 километров от МКАД за 3,5-5 млн рублей.

Как сообщает агентство недвижимости «Бон Тон», в настоящее время на вторичном загородном рынке жилья Московского региона насчитывается 79 461 объект. А это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Если пройтись по сегментам, то 25% предложения — это дачи, коттеджи составляют занимают 44% от общего предложения, а на земельные участки приходится 29%. Что касается таунхаусов и дуплексов, то на них приходится всего лишь 2% предложения.

Эксперты компании «Инком-Недвижимость» располагают данными, что наиболее богато на предложения Белорусское направление (16%). Второе место поделили Киевское (12%) и Рижское (12%) направления, а замыкает первую тройку Ленинградское направление, на которое приходится 10%.

Нельзя обойти внимание и вопрос цены. Итак, средняя стоимость коттеджа составляет 13,3 млн рублей, за земельный участок надо отдать 2 млн рублей, а за дачу — примерно 5,2 млн рублей. В этом плане особняком стоят таунхаусы и дуплексы, средняя стоимость которых в Подмосковье составляет довольно внушительную сумму — 16,2 млн рублей.

Возникает закономерный вопрос — а когда восстановится загородная вторичка? По мнению руководителя Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, о восстановлении говорить пока еще рано. По словам эксперта, продавцы на вторичке стоят до последнего и если снижают цену, то только от безысходности. Например, срочно нужны деньги, а дача никак не продается.

"Весьма показательны сейчас сроки экспозиции в загородном сегменте. За год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев, в случае с таунхаусами или дуплексами — по семь месяцев", — говорит Дмитрий Таганов

Директор Департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Андрей Кройтор считает, что у людей сейчас мало денег, и это фатальным образом влияет на продажи загородной вторички. И, по его прогнозам, цены вообще могут снизиться еще на 10-15%.