Хозяйка сгоревшей на юге Москвы квартиры назвала причину пожара 

Пожар в многоэтажном доме на Болотниковской улице в Москве начался из-за непотушенной сигареты. Об этом телеканалу «360» рассказала хозяйка сгоревшей квартиры.
Со слов хозяйки квартиры Галины Боженко, возгорание произошло из-за того, что ее бабушка курила в своей кровати.
Я ходила смотрела, она спала, отлучилась, салат крошила, смотрю дым, я побежала она горит. Пламя было на кровати. Я ее за ноги стащила в коридор. Ее скорая забрала.
— Галина Боженко.
Женщина сказала, что приехавшие на место врачи увезли в больницу еще одного мальчика и соседку потерпевшей.
Источник фото: Канал 360tv
Пресс-служба МЧС Москвы подтвердила эти данные и сообщили о локализации пожара.
Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Пострадали три человека, в том числе ребенок
— пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в доме на Болотниковской улице поступило в 10:52 по московскому времени. На место происшествия прибыли пожарные, которые спасли 23 человек.