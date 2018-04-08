Хозяйка сгоревшей на юге Москвы квартиры назвала причину пожара

Пожар в многоэтажном доме на Болотниковской улице в Москве начался из-за непотушенной сигареты. Об этом телеканалу «360» рассказала хозяйка сгоревшей квартиры.

Со слов хозяйки квартиры Галины Боженко, возгорание произошло из-за того, что ее бабушка курила в своей кровати.

Я ходила смотрела, она спала, отлучилась, салат крошила, смотрю дым, я побежала она горит. Пламя было на кровати. Я ее за ноги стащила в коридор. Ее скорая забрала.

— Галина Боженко.

Женщина сказала, что приехавшие на место врачи увезли в больницу еще одного мальчика и соседку потерпевшей.

Пресс-служба МЧС Москвы подтвердила эти данные и сообщили о локализации пожара.

Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Пострадали три человека, в том числе ребенок

— пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на Болотниковской улице поступило в 10:52 по московскому времени. На место происшествия прибыли пожарные, которые спасли 23 человек.