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Число спасённых при пожаре на Болотниковской улице увеличилось до 55 человек
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Число спасённых при пожаре на Болотниковской улице увеличилось до 55 человек 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
В квартире на Болотниковской улице произошел пожар
Сообщение Число спасённых при пожаре на Болотниковской улице увеличилось до 55 человек появились сначала на Москва Меняется.
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