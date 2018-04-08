Число спасённых при пожаре на Болотниковской улице увеличилось до 55 человек

Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

В квартире на Болотниковской улице произошел пожар

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