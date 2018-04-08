Трое детей попали в больницу из‐за оставленной на ночь горящей свечи в Москве

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел на Беловежской улице в Москве . Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная горящая свеча. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Из-за пожара квартира выгорела полностью. В больницу с отравлением продуктами горения были доставлены трое детей — восьмилетний мальчик и две девочки — пяти и двух лет. Известно, что мать пострадавших проживает в этой же квартире. Пожар начался в субботу около 23:30, где женщина находилась в момент возгорания, и пострадала ли она, не уточняется.