Владельцы незарегистрированных домов в Новой Москве будут платить двойной земельный налог

О порядке регистрации земли в ТиНАО, оформлении недвижимости и налоговых льготах, предусмотренных для жителей Новой Москвы в интервью «ВМ» рассказала Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева

В чем суть программы по инвентаризации имущества в ТиНАО?

Департамент экономической политики и развития города Москвы совместно со столичным Департаментом городского имущества реализует в Троицком и Новомосковском административных округах проект, который призван помочь владельцам земельных участков и капитальных строений в Новой Москве проверить наличие прав собственности и полноту информации о принадлежащих им объектах. Сделать это можно будет на сайте Росреестра . В случае отсутствия прав или выявления недостоверных либо неполных сведений об имуществе, необходимо будет обратиться в уполномоченные органы для внесения уточняющей информации. А город в свою очередь окажет всестороннее содействие гражданам в решении вопросов оформления собственности.

Какова на данный момент статистика по незарегистрированным объектам в ТиНАО?

На сегодня с помощью аэрофотосьемки выявлено порядка 150 000 построек, на которые отсутствуют зарегистрированные права. Также выявлено около 20 000 га земельных участков без зарегистрированных прав собственности.

Сейчас органами власти Москвы организована работа по рассылке правообладателям информационных писем, в которых гражданам объясняют порядок регистрации недвижимости и прав на нее в Росреестре, а также есть телефон горячей линии, специально организованной для жителей ТиНАО. Позвонив по указанному номеру, можно будет задать все интересующие вопросы.

Какие риски влечет для владельца незарегистрированная в установленные сроки земля и капитальные строения?

Отсутствие в Росреестре сведений о границах земельных участков и зарегистрированных правах, во-первых, повышает риски мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан, во-вторых, дает почву для последующих межевых споров с соседями. Кроме этого владелец объекта не сможет подтвердить право собственности, в том числе при дарении, оформлении наследства, продаже или залоге.

Не случится ли так, что из-за халатного отношения собственников на их неучтенных участках будут запроектированы трассы и другие объекты социальной инфраструктуры?

Да, отсутствие сведений о местоположении границ участков и зарегистрированных правах в Росреестре может привести к тому, что город попросту не будет знать о существовании тех или иных объектов частной собственности, а значит, при проектировании социальной и инженерной инфраструктуры эти объекты не будут учтены и в определенных ситуациях компенсированы.

Какая информация должна отображаться в индивидуальной карточке земельного участка на публичной кадастровой карте обязательно?

На сайте Росреестра на каждый объект создана карточка «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Она содержит данные о кадастровом номере, статусе объекта, дате постановки на кадастровый учёт, разрешённом использовании (земельный участок), типе назначения объекта (для объектов капитального строения), площади объекта, единицах измерения, кадастровой стоимости, даты определения, внесения и утверждения стоимости, адресе объекта, дате обновления информации, номере и дате права. Все эти данные должны быть в карточке обязательно, но в силу разных причин могут отсутствовать. Поэтому очень важно проверить насколько информация об объекте полная. Кроме этого, любой земельный участок должен иметь установленные границы. Проверить их можно так же на сайте Росреестра в разделе «Найти объект на публичной кадастровой карте». Объект отображается на интерактивной карте с сопроводительной информационной карточкой. При отсутствии координат объекта публичная карта его не отобразит, а информационная карточка по объекту будет содержать информацию «границ нет». Что делать, если информация в кадастровом паспорте участка и данные о нем на публичной кадастровой карте отличаются? (Не очень понятно сформулировано — различаются данные в карте и паспорте?)

Необходимо получить актуальную выписку из Росреестра об объекте недвижимости. В случае, если информация в выписке и на публичной кадастровой карте отличаются, приоритет отдается информации из выписки.

Помогает ли публичная кадастровая карта проверить чистоту сделки при приобретении земли, в том числе и в ТиНАО?

С помощью публичной кадастровой карты можно предварительно проверить, существует ли такой земельный участок, каковы его основные характеристики (категория, вид разрешенного использования, площадь, кадастровая стоимость), как расположены его границы. Но для проверки чистоты сделки с земельным участком этого недостаточно.

Мария Андреевна, а теперь хотелось бы задать несколько вопросов о процессе оформления недвижимости. У собственников участков в ТиНАО часто возникает вопрос: что делать, если межевание проводили очень давно, а границы так и не обозначили ни забором, ни даже «формальными» кольями. Как узнать, где именно проходят границы?

Если сведения о координатах границ участков внесены в базу данных Росреестра, то обозначить такие границы на местности может любой геодезист. Если же сведения о координатах границ в Росреестре отсутствуют, необходимо проводить кадастровые работы. При этом кадастровый инженер при составлении межевого плана должен учесть сведения о границах, имеющиеся в старых документах, и собственник должен согласовать границы с соседними участками.

Нужно ли регистрировать объекты незавершенного строительства в ТиНАО?

Объекты незавершенного строительства регистрируются, как правило, в тех случаях, когда до завершения строительства с объектом необходимо провести сделку (продать, подарить, передать в залог и т.п.). Если осуществление сделки не планируется, в регистрации права на объект незавершенного строительства нет необходимости.

Как зарегистрировать землю в ТиНАО, полученную по наследству?

Это зависит от того, учтен ли земельный участок в Росреестре и зарегистрировано ли право наследодателя на него. Если все это имеется, достаточно заявления, квитанции об уплате государственной пошлины и свидетельства о праве на наследство. Если же эти процедуры не пройдены, потребуются документы о собственности наследодателя на участок. Необходимо будет осуществить его межевание, и только после этого наследник сможет зарегистрировать свое право. Действительно ли владельцы домов, не поставленных на кадастровый учёт, будут с 2018 года платить земельный налог в двойном размере?

Да. Эта норма ответственности была установлена на федеральном уровне еще в 2006 году. Ее смысл заключается в том, что если за 10 лет владения земельным участком, предоставленным для строительства жилого дома, право на такой дом не зарегистрировано, сумма земельного налога будет увеличена вдвое вплоть до регистрации прав на дом. Десятилетний срок начали считать с 2008 года, поэтому в 2018 году как раз истекает 10-летний период. Какие льготы и преференции по земельному налогу действуют в ТиНАО?

Все льготы и преференции, предусмотренные федеральным и московским законодательством о налогах и сборах, действуют также на территории ТиНАО. От уплаты земельного налога в Москве полностью освобождаются Герои Советского Союза, Герои РФ , Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Налоговыми льготами пользуются инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории, а также один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.