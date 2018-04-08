«Люди переплачивают»: что сделают с налогом на имущество

Кто исправит неувязки с расчетом налога на имущество граждан

Кадастровая стоимость недвижимости не должна превышать его реальную рыночную стоимость, а сам налоговый платеж надо сделать посильным для граждан. Сейчас эти вопросы прорабатываются на уровне правительства, а также обсуждаются в Госдуме , но консенсуса, как сделать выплаты справедливыми, нет. Депутаты полагают, что муниципалитеты смогут справиться со снижением ставки. Эксперты возражают, что нельзя субъекты лишать последних доходов.

До 26 июня правительство должно внести в законодательство изменения, которые позволят уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, а также кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующие поручения были даны президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», — сказал тогда Путин. По его словам, надо уточнить эти два параметра, чтобы в итоге сбор стал посильным для граждан.

Правда, пока у законодателей нет понимания, какие именно параметры пересматривать, и кто в принципе это должен делать — федеральный центр или же регионы на своем уровне смогут отрегулировать взносы.

Для того чтобы обеспечить людям комфортный налог на имущество, сегодня никакого нового федерального закона не требуется, сказал «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов . «Федеральному законодателю здесь нет необходимости участвовать. Есть губернаторы. Пусть соберут муниципалитеты и скажут, чтобы те посмотрели еще раз на ставки и привели в соответствие с возможностями людей», — сказал депутат.

Санкт-Петербурга и Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципалитетов, а также законами городов федерального значения Москвы Севастополя . Получается, что изменения должны быть сделаны на местном уровне в каждом регионе. «На федеральном уровне мы приняли максимально пограничное значение — 0,1%, но они могут быть и 0,05%, например», — объяснил Катасонов.

Налоговым кодексом предусмотрено, что ставки устанавливаются в размерах, не превышающих 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, а также гаражей и машиномест и ряда других объектов. Налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза. Например, в Москве и ряде других регионов для квартир с повышенной стоимостью ставка составляет 0,3%.

В Госдуме вопрос уже прорабатывается в рамках рабочей группы по кадастровой оценке, сказал Катасонов. По его словам, почти 90% субъектов сегодня дотягивают до планки в 0,1%, что позволяет им пополнять бюджеты. И именно снижение ставки помогло бы отрегулировать вопрос, поставленный президентом.

«Здесь должно быть, видимо, какое-то волевое давление федерального центра», — полагает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова . По ее словам, региональные власти не заинтересованы в снижении налога на имущество, поскольку в России большая часть налогов консолидирована на федеральном уровне, а это основной источник их независимой налоговой базы.

Если муниципалитеты заставить снизить налоговую ставку, это будет означать, что регионы будут вынуждены увеличить им отчисления. «Налоговая база местного самоуправления — это доходы на имущество граждан. У муниципалитетов осталось 15% налога на доходы физлиц, все остальное ушло в региональный бюджет. Также остался им налог на имущество физлиц», — перечисляет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич

Она напомнила, что уровень дотационности городских округов составляет 58%, муниципальных районов — порядка 70%.

«Я отношусь к этому (вопросу уменьшить налоговую ставку — «Газета.Ru»), как к большому маразму. В разрушенном местном самоуправлении все равно будет дырка от бублика. Нормой должно быть постепенное повышение доли имущественных и доходных налогов в доходах муниципалитета. Но четыре года сокращения реальных доходов населения, конечно, вызывают проблемы с платежами», — сказала Зубаревич.

Напомним, что по итогам 2017 года реально располагаемые доходы населения упали на 1,7%.

При этом долговая нагрузка регионов остается существенной. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, общий объем бюджетных кредитов, выданных регионам за последние три года, превысил 1 трлн руб. В прошлом году была проведена реструктуризация для 73 регионов, в которых долговая нагрузка является наиболее чувствительной.

Исчисление налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости производится только с 1 января 2015 года. До этого момента налог рассчитывался по инвентаризационной стоимости имущества.

«С 2017 года налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости осуществляется в 72 субъектах Российской Федерации», — говорится в материалах Федеральной налоговой службы. Окончательно процесс перехода должен быть завершен к 2020 году.

По словам Иванкиной, снижать налоговую ставку нужно обязательно. «Я всегда на стороне тех, кто платит. Денег в регионах хватает, но не на то, что нужно», — говорит директор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС , профессор Елена Иванкина.

«Если говорить о налоговой нагрузке, то она все-таки зависит не только от стоимости объекта, но и от налоговой ставки. Какой бы точной не была кадастровая стоимость, окончательная нагрузка определяется именно ставкой. Потому важно, чтобы муниципалитеты принимали решение об установлении величины налоговых ставок на основе качественного анализа социально-экономических последствий их применения», — прокомментировали «Газете. Ru» в Росреестре.

Вместе с тем вопросы, связанные со ставками налога на недвижимость, находятся в ведении Минфина России

«Минфин проработает вопрос уточнения параметров расчета налога на имущество физических лиц и представит предложения. Если возникают проблемы с высокими имущественными налогами, всегда можно подправить наше законодательство.

Но сначала нужно решить вопрос различия между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости, он является первостепенным. Методику определения кадастровой стоимости необходимо менять. Этим вопросом занимаются Минэкономразвития и Росреестр», — ответили «Газете.Ru» в ведомстве.

Там же обратили внимание, что при переходе со стоимости по БТИ на кадастровую (а это влияет на уплату налогов) был установлен переходный период на 5 лет, в соответствии с которым применялись понижающие коэффициенты к расчету налога по кадастровой стоимости, чтобы увеличение уровня налогообложения было постепенным, без каких-либо финансовых затруднений впоследствии в первую очередь для граждан. Однако оказалось, что кадастровая стоимость зачастую выше рыночной, что привело увеличению налога для некоторых граждан.

Ряд экспертов полагает, что прежде, чем рассматривать возможность изменения расчета налога, нужно разобраться с самой кадастровой оценкой. По словам Иванкиной, необходимо пересмотреть методологию расчета кадастровой стоимости.

В настоящий момент цены на недвижимость падают — ежегодно на 10% (речь идет о вторичном рынке жилья — «Газета.Ru»). Получается, что посчитанная два года назад кадастровая стоимость является уже завышенной. «Уже сейчас люди переплачивают на 20%», — сказала собеседница издания.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал кадастровую оценку «неприятностью», с которой нужно быстрее разобраться. По его словам, когда писали законодательство, не понимали, что на рынке недвижимости могут быть разные ситуации, например, когда рыночная цена может быть ниже кадастровой и кадастровая должна быть подчинена рыночной.

Между тем, Росреестр отмечает рост количества обращений о пересмотре результатов кадастровой оценки. Так, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество обращений в комиссии выросло на 22% и превысило 73 тысячи. В 2017 году в пользу заявителей принято 56% решений.

«Споры и недовольство оценкой в первую очередь вызваны подходом к ее проведению, результатом применения которого стала кадастровая стоимость объектов, превышающая их рыночную стоимость в несколько раз», — отметили в Росреестре.

В ведомстве рассказали, что Минэкономразвития России совместно с Росреестром работают над совершенствованием системы оценки. Они предлагают ряд мер. Так, методика должна учитывать местоположение, качественные характеристики объекта, физическое состояние и конструктивные особенности. Также предлагается ввести ценовое зонирование — объекты в одной зоне должны иметь одинаковую стоимость.

«Необходимо перейти от оспаривания кадастровой стоимости в комиссиях к исправлению ошибок и пересчету стоимости силами бюджетных учреждений», — отметили в ведомстве. Кроме того, для защиты интересов граждан нужна система надзора за деятельностью уполномоченных, а также обеспечить расчет индекса рынка недвижимости, позволяющего корректировать кадастровую стоимость объектов.

«Этот инструмент станет доступным согласно закону с 2020 года и должен позволить быстро реагировать при существенном изменении цен на рынке недвижимости», — добавили в Росреестре.

По словам депутата Госдумы Николая Николаева, в Госдуме уже начались заседания рабочей группы по исполнению послания Федеральному собранию, где обсуждается тема кадастровой оценки и расчета налога. «Я бы не спешил с принятием решения, по какому пути пойти, потому что это должна консолидированная работа вместе с правительством», — резюмировал депутат.