Пожар в квартире на юге Москвы ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в квартире в столичном районе Нагорный. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Пожар в квартире по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2, ликвидирован на площади 50 кв. м», — сказал собеседник агентства.