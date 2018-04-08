Пожар в квартире на юге Москвы ликвидирован 

Пожарные потушили возгорание в квартире в столичном районе Нагорный. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Пожар в квартире по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2, ликвидирован на площади 50 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ранее в столичном МЧС РФ сообщили, что возгорание по указанному адресу произошло на четвертом этаже 17-этажного дома. Пожарные спасли более 20 человек. Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате пожара по указанному адресу пострадали три человека.