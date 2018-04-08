«Тушить начали не сразу»: очевидцы рассказали о пожаре в мытищинской квартире

Утром 8 апреля огонь охватил квартиру в жилом доме на Благовещенской улице в подмосковных Мытищах . Местные жители рассказали телеканалу «360», что спасатели начали тушить тушить пламя, только после приезда второй пожарной машины.

Через 15 минут после начала только прибыла вторая машина пожарных, имевшая лестницу. Начали тушить только после ее прибытия

— Наталья.

Другая жительница Мытищ по имени Екатерина утверждает, что сначала спасатели подъехали к обратной стороне полыхающего дома. Женщина предположила, что они проверяли есть ли кто-то внутри горящей квартиры.

Возможно, заходили в квартиру и проверяли если кто внутри. А полыхало ли с той стороны я не знаю. Но с нашей горело сильно и перекинулось на крышу потом. Сейчас на крыше что-то делают. От души надеюсь что в квартире никого не было

— Екатерина.

По словам очевидцев, всего на месте работали три пожарных машины.

Пожар потушен. Источник фото: Канал 360tv