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Арендные ставки во Франции остаются стабильными
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Арендные ставки во Франции остаются стабильными 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Исследовательская организация Clameur на базе Парижского университета опубликовала ежегодный отчет о состоянии рынка аренды Франции. Аналитики изучили более 90% частных объявлений о сдаче не обставленных мебелью единиц жилья, сдаваемых в долгосрочную аренду. Сюда не вошли квартиры для отдыха и меблированные объекты, пишет French-Property.com. Арендные ставки во Франции остаются стабильными с 2013 года. Долгое время с 1998 года они снижались. В 2016 году они поднялись на 1%. И вот теперь в 2017 году уменьшились в пределах статистической погрешности. Эксперты выяснили, что чем меньше площадь жилья, тем выше стоимость аренды. Так, студию можно было снять в среднем за €17,10 за кв.м в месяц, тогда как недвижимость с пятью спальнями и более — всего за €9,60 за «квадрат». Таким образом, маленькие квартиры приносят владельцам больший доход, чем просторные апартаменты. В конце ноября 2017 года суд Франции объявил об отмене обязательного контроля над рентой, введенного еще в 2015 году. Парижская мэрия опасалась тогда, что цены на аренду, и так уже высокие, могут взлететь еще больше. Так что скорее всего, показательным будет уже 2018 год.
Средние арендные ставки в 2017 году (за кв.м в месяц)
Город
Студии/однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры
Четырехкомнатные квартиры
Париж
€28,80  €24,80  €22,90  €22,10  Бордо
€17,00  €12,60  €10,60  €10,10  €16,30  €12,70  €11,30  €10,60  Марсель
€15,00  €12,80  €10,70  €9,80  Ницца
€18,90  €15,20  €15,40  €15,00  Страсбург
€16,10  €11,60  €9,70  €9,30  Тулуза
€16,60  €11,50  €9,70  €9,10  Лилль
€17,10  €12,80  €10,70  €9,50
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