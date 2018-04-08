Арендные ставки во Франции остаются стабильными

Исследовательская организация Clameur на базе Парижского университета опубликовала ежегодный отчет о состоянии рынка аренды Франции . Аналитики изучили более 90% частных объявлений о сдаче не обставленных мебелью единиц жилья, сдаваемых в долгосрочную аренду. Сюда не вошли квартиры для отдыха и меблированные объекты, пишет French-Property.com. Арендные ставки во Франции остаются стабильными с 2013 года. Долгое время с 1998 года они снижались. В 2016 году они поднялись на 1%. И вот теперь в 2017 году уменьшились в пределах статистической погрешности. Эксперты выяснили, что чем меньше площадь жилья, тем выше стоимость аренды. Так, студию можно было снять в среднем за €17,10 за кв.м в месяц, тогда как недвижимость с пятью спальнями и более — всего за €9,60 за «квадрат». Таким образом, маленькие квартиры приносят владельцам больший доход, чем просторные апартаменты. В конце ноября 2017 года суд Франции объявил об отмене обязательного контроля над рентой, введенного еще в 2015 году. Парижская мэрия опасалась тогда, что цены на аренду, и так уже высокие, могут взлететь еще больше. Так что скорее всего, показательным будет уже 2018 год.

Средние арендные ставки в 2017 году (за кв.м в месяц)

Город

Студии/однокомнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры

Четырехкомнатные квартиры

Париж

€17,10 €12,80 €10,70 €9,50