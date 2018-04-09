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Житель Ливен пытался выпрыгнуть из окна горящей квартиры
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Житель Ливен пытался выпрыгнуть из окна горящей квартиры 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
В МЧС по Орловской области обнародовали подробности пожара, произошедшего накануне, 8 апреля, в Ливнах Орловской области.
Сообщение о возгорании квартиры на 1 этаже пятиэтажного дома на улице Мира поступило на телефон 101 в около часа ночи. В момент прибытия сотрудников МЧС, происходило горение квартиры. Пожарные сняли из оконного проема 62-летнего мужчину. Пострадавший был передан медикам скорой помощи и доставлен в Ливенскую ЦРБ.
Газодымозащитники подали на тушение пожара один ствол. Второе звено проводило разведку и спасение людей с верхних этажей. Всего было эвакуировано 30 и спасено десять человек. В результате возгорания в двухкомнатной квартире выгорела мебель и предметы интерьера. В зале прогорел пол на площади пять квадратных метров. Жилище закоптилось по всей площади.дварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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