Мэрия Москвы экономит — и покупает парковочные места по цене квартиры

Одно машино-место стоит, как 2-комнатная квартира в столице.

Столичная мэрия закупила 135 машино-мест в деловом комплексе «Москва-Сити». Одно машино-место площадью 14, 5 квадратных метров обошлось городу в 7,4 миллиона рублей. В этой истории много вопросов: зачем чиновникам свои платные парковки, зачем им вообще ездить на автомобилях в городе вечных пробок, а не передвигаться по собянинским велодорожкам, и главное — зачем работать в самом шикарном центре «Москва-Сити»?

В 2016 году Московская мэрия закупила 55 тысяч квадратных метров недвижимости в этом деловом комплексе по 260 тысяч рублей за квадратный метр, истратив более 14 миллиардов рублей. В одну из башен переехали департамент городского имущества, тендерный комитет и департамент экономической политики. В мэрии покупку новых площадей в пафосном деловом центре объяснили… экономией денег! У чиновников получается не очень.

7,4 млн рублей в Москве стоит 2-комнатная квартира с ремонтом. На 1 млрд рублей мэрия Москвы могла бы купить 135 квартир для очередников. В столице сейчас 80 тысяч семей, нуждающихся в жилье.

И дело не только в том, что очередь продвигается на 3–4 тысячи семей в год и многим надо запастись терпением на десятилетия, но и в том, что очередникам приходится сражаться за каждый метр, каждую копейку. Субсидия выдается в три раза меньше рыночной стоимости, очередникам занижают в расчетах жилплощадь…

Чиновники экономят всеми силами. Спрашивается, с какой целью? Чтобы, как крутые финансисты, парковаться у «Москва-Сити»?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Парковка по цене квартиры».