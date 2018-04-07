Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщику жилого дома в Орехово-Зуевском районе

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику, осуществляющему строительство в Орехово-Зуевском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления со ссылкой на начальника ведомства Руслана Тагиева.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на один многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на ул. Первомайская, д. 80 в пос. Куровское Орехово-Зуевского района», — сказал Р. Тагиев.

В пресс-службе добавили, что открыть продажи сможет ООО «ГрадСтрой». Девелоперу было выдано заключение о соответствии на один многоквартирный жилой дом, который возводится в рамках проекта ЖК «В Куровском». Новостройка переменной этажности (8-10) рассчитана на 96 квартир, жилой площадью 5,4 тыс. кв. м.