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Восемь человек спасены при тушении пожара в квартире на Пречистенке
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Восемь человек спасены при тушении пожара в квартире на Пречистенке 

Говорит Москва 42 минуты назад
Сигнал о ЧП поступил на пульт в 15:55, в 16:41 пожар был ликвидирован. Возгорание произошло в квартире по адресу: Пречистенка, дом 40, корпус 2, строение 2.
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