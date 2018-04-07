Восемь человек спасены при тушении пожара в квартире на Пречистенке

Сигнал о ЧП поступил на пульт в 15:55, в 16:41 пожар был ликвидирован. Возгорание произошло в квартире по адресу: Пречистенка, дом 40, корпус 2, строение 2.