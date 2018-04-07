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Складское здание площадью более 4,7 тыс. кв. м в Люберцах получило заключение о соответствии
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Складское здание площадью более 4,7 тыс. кв. м в Люберцах получило заключение о соответствии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано складскому помещению, возведенному на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил Р. Тагиев.
Уточняется, что двухэтажное здание, площадью 4 тыс. 763 кв. м, предназначено для хранения резинотехнических и сантехнических изделий. На прилегающей территории выполнено благоустройство. Строительство велось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Лессор».
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