Складское здание площадью более 4,7 тыс. кв. м в Люберцах получило заключение о соответствии 

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано складскому помещению, возведенному на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил Р. Тагиев.
Уточняется, что двухэтажное здание, площадью 4 тыс. 763 кв. м, предназначено для хранения резинотехнических и сантехнических изделий. На прилегающей территории выполнено благоустройство. Строительство велось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Лессор».