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Тысячи семей Армении получили квартиры по программе «Доступное жилье»
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Тысячи семей Армении получили квартиры по программе «Доступное жилье» 

Мир24 1 час назад
В Армении уже 10 лет действует программа «Доступное жилье». За это время шансом обзавестись собственной квартирой воспользовались тысячи молодых семей. В гостях у некоторых из них побывала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Современный ремонт и все удобства: Гаяне с гордостью показывает новую квартиру — они с супругом приобрели ее по программе «Доступное жилье». Квартира обошлась почти в два раза дешевле среднерыночной цены. Молодой семье осталось только купить мебель и заселиться.
«Один квадратный метр нашего жилья обошелся в 185 тысяч драмов, это примерно четыреста долларов. Здание монолитное, построенное по энергосберегающим технолгиям. Мне хотелось переселиться в совершенно новый дом, с новыми коммуникациями», — рассказала жительница Еревана Гаяне Арутюнян.
О собственном жилье мечтала и Нелли. 17 лет они с мужем делили квадратные метры с родителями. Цены тогда были неподъемными. Двушка в Ереване стоила почти 80 тысяч долларов. Возможность получить новую квартиру по льготной цене семья считает подарком.
«Условия программы очень выгодные. Мы внесли треть от суммы жилья. Кредитная ставка на два процента ниже рыночной, еще два процента субсидирует государство. В итоге мы взяли ипотеку под 9 процентов годовых», — говорит Нелли Григорян.
Многоквартирные дома по программе «Доступное жилье» относятся к эконом-классу. Их приобретают молодые ученые, врачи, журналисты. Активные новоселы создали кондоминиумы, на которые теперь равняются даже элитные комплексы.
«Мы сами выбираем председателя кондоминиума, они прекрасно работают, подъезды моют кажды день, лифты всегда исправны и территория благоустроена», — поделилась жительница общины Аван Марине Меграбян.
Программу «Доступное жилье молодым» эксперты считают одной из успешных в ходе правления президента Сержа Саргсяна. Желанные квадратные метры получили 2500 семей и еще почти двум тысячам — вручат ключи в ближайшее время.
Программа «Доступное жилье» продолжится в Армении. Теперь молодым семьям будет предоставляться ипотечный кредит с предоплатой в10%, вместо прежних 30%.
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