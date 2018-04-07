Инвестиции в недвижимость Кипра? Конечно, Пафос и Лимассол!

Экономический кризис для Кипра уже позади — по итогам 2016 года прирост ВВП составил 2,8%, а в 2017-м превысил 3%. Экономика страны вообще и рынок недвижимости в частности переживают бурный рост. С 2014 по 2017 год количество сделок только с жилой недвижимостью Лимассола выросло на 179%, на Пафосе показатели увеличились на 190%.

В 2017-м годовой рост спроса в Лимассоле составил 33%, а в Пафосе — 38%. Эти два города можно назвать флагманами кипрского рынка жилья. Именно здесь фиксируется не только самое большое число сделок по стране, но и самый значительный рост покупательского спроса. Аренда жилья также находится на подъеме. Все это благодаря выгодному географическому положению, высокой туристической востребованности и широкому выбору предложений на любой вкус и кошелек.

Пафос считается наиболее элитным курортом острова. В основном здесь проводят время состоятельные люди с семьями. И, скорее всего, их привлекает не только высококачественный сервис во всех сферах жизни и отдыха, но и отсутствие назойливого шума курортной жизни. Здесь не так много круглосуточных дискотек и парков аттракционов, как в Лимассоле, зато в тихих морских бухтах и пляжах, первоклассных ресторанах и древних памятниках культуры недостатка нет.

Лимассол практически антипод Пафоса.

Носит гордое звание самого космополитичного города Кипра и его столицы развлечений. Жизнь в Лимассоле кипит круглый год. Сюда с удовольствием приезжают отдохнуть и любители потусоваться, и семьи с детьми, и респектабельные деловые люди. Развитая инфраструктура и богатый выбор развлечений позволяет каждому найти лучший для себя вариант приятно провести время. Это не только морской курорт, но и экономический и культурный центр страны.

Инвестиционной привлекательности городам-курортам добавляют и общекипрские бонусы, такие как благоприятный налоговый климат, притягивающий на остров бизнес со всего мира, и программа экономического гражданства — вложения в экономику страны или недвижимость от €2 млн, а также ПМЖ, который не нужно продлевать, — вложения в недвижимость от €300 тыс.

Количество сделок по городам

2017 год 2016 год Пафос

Лимассол

Никосия

Фамагуста

Особенности инвестирования

Недвижимость Кипра — отличный вариант для консервативного инвестора. То есть человека, который ставит во главу угла надежность вложений, а не гонится за самой высокой доходностью.

Инвестировать на острове как в жилую, так и в коммерческую недвижимость почти одинаково выгодно. Средняя прибыльность первой составляет 5-8% годовых, второй — 5,0-7,5%. Разница на уровне статистической погрешности. Аренда приносит 3-5% годовых. Поэтому выбор типа недвижимости за инвестором, но мы бы рекомендовали обратить внимание именно на жилье. Ведь в стране с развитым туристическим сектором спрос и предложение такой недвижимости заметно шире.

Например, в Лимассоле наряду с большим выбором коммерческой недвижимости и жилья среднего класса представлено множество апартаментов класса люкс. Пафос же специализируется на жилых домах: бунгало, виллы, резиденции и таунхаусы. Средняя стоимость квадратного метра в объектах класса люкс в Лимассоле — примерно €6 тыс. Это на 60% дороже, чем в Пафосе, что вызвано высоким спросом на покупку, аренду и дороговизной местной земли под застройку. Впрочем, справедливости ради, элитная недвижимость представлена в обоих городах.

По доходности жилья Лимассол тоже обгоняет Пафос.

Все благодаря круглогодичному спросу на аренду, причем не только краткосрочную, но и долгосрочную. Местное жилье пользуется спросом среди иностранцев, в основном русскоязычных. Пафос же привлекает большое количество местных и европейских туристов. Возможно, в том числе и благодаря умеренности цен. Особенно любим англичанами и представителями скандинавских стран. Хотя и в дорогом Лимассоле можно найти доступные варианты жилья. Например, объекты на стадии строительства. Покупая такую недвижимость, можно сэкономить до 15-18% от стоимости.

Некоторые застройщики предлагают недвижимость с чистовой отделкой и мебелью. В такое жилье удобно вкладывать с целью дальнейшего заработка на аренде. Наша компания предлагает комплексное решение — подбор недвижимости и сопровождение сделки, установку мебели, полное оборудование и обустройство квартиры для сдачи в аренду, — а также услуги управления: сдачу в аренду, уход, ремонт, ландшафтные работы и последующую перепродажу.

Недвижимость класса люкс показывает доходность от 5% годовых. В добавок к этому собственникам обычно предоставляется множество привилегий и дополнительных услуг, таких как членство в гольф-клубе, 24-часовой сервис, гарантийное обслуживание недвижимости в течение нескольких лет.

Так, приобретая недвижимость на гольф-курорте Minthis, владельцы пользуются богатой инфраструктурой курорта: в их распоряжении клубный дом с рестораном, переговорным залом, магазином профессиональной экипировки; деревенская площадь с супермаркетом, ресторанами и кафе; спа и фитнес-зал с видом на горы; круглогодичное гольф-поле, которое принимает европейские чемпионаты по гольфу. Инвестиции в апартаменты и виллы в подобных комплексах приносят стабильный гарантированный доход.

Налоговые льготы и послабления

С 1 января 2017 года отменен налог на недвижимое имущество (immovable property tax). Налог на недвижимость, уплачиваемый муниципалитетам, сохранился и рассчитывается по ценам 1980 года. Покупатели освобождены от налога на переход права собственности (property transfer fees) при покупке недвижимости с НДС. При этом сохраняется льгота в размере 50% на оплату перехода права собственности при покупке недвижимости без НДС. При покупке жилья для собственного проживания взимается льготный НДС в размере 5% от стоимости объекта.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.