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Жилье от президента: Серж Саргсян побывал на новоселье молодых семей
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Жилье от президента: Серж Саргсян побывал на новоселье молодых семей 

Мир24 1 час назад
Президент Армении Серж Саргсян побывал на новоселье молодых семей. По программе «Доступное жилье молодым» ипотечные кредиты предоставляют по ставке на 2% ниже рыночной стоимости.
Еще 2% от кредита выплачивает государство. Это стало возможным во многом благодаря личному участию президента Саргсяна.
Сейчас заемщик получает жилищный займ под 9% годовых. В регионах — под 7 процентов. В день десятилетия программы власти презентовали еще один социальный проект — «Возрождение». По нему жильем обзаведутся еще 1800 молодых семей.
«Проект «Возрождение» нужно рассматривать в рамках осуществления программы «Демографическая безопасность» до 2040 года. Строительство почти двух тысяч квартир — событие значимое, тем более, что за последние 30 лет в Армении не было такого масштабного строительного проекта», — рассказал заместитель министра спорта и по делам молодежи Арсен Карамян.
В рамках социальной программы предусмотрено также строительство детского сада, подземных автостоянок, спортивного комплекса и центров бытового обслуживания.
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