Восемь человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы

Квартира загорелась в жилом доме на улице Пречистенка в столице, из горящего помещения спасено восемь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 15:55 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, 40, корпус 4, строение 2.

«Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями к месту происшествия установлено, что происходит возгорание в квартире, расположенной на первом этаже, площадь возгорания уточняется. Спасено восемь человек», — говорится в сообщении.

Возгорание в квартире пожарные ликвидировали в 16:41.