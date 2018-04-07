Ещё
Восемь человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии грузовик въехал в толпу людей
В Германии грузовик въехал в толпу людей

Восемь человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Квартира загорелась в жилом доме на улице Пречистенка в столице, из горящего помещения спасено восемь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В субботу в 15:55 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, 40, корпус 4, строение 2.
«Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями к месту происшествия установлено, что происходит возгорание в квартире, расположенной на первом этаже, площадь возгорания уточняется. Спасено восемь человек», — говорится в сообщении.
Возгорание в квартире пожарные ликвидировали в 16:41.
РИАМО: последние новости
В Москве проведут дополнительные проверки застройщиков в сфере долевого строительства Пожар произошел в квартире дома на северо‑западе Москвы Налоги на гаражи и бани в России начнут начислять автоматически
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина161
«Россия никогда не подчинится»374
Познер высказался о действиях США в адрес РФ147
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар149
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован34
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение