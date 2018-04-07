Ещё
Восемь человек были спасены при тушении пожара в квартире в Хамовниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь человек были спасены при тушении пожара в квартире в Хамовниках 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Восемь человек были спасены во время ликвидации возгорания, произошедшего в квартире одного из жилых домов, расположенных в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ.
«7 апреля в 15:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пречистенка, д. 40, корп. 4, стр.2. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями к месту происшествия установлено, что происходит возгорание в квартире, расположенного на первом этаже, площадь возгорания уточняется. Было спасено восемь человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что принятыми мерами в 16:41 возгорание было ликвидировано.
Агентство «Москва»: последние новости
Исследование: Объем предложения столичных новостроек элитного и премиум-класса в январе-марте упал на 3% Власти Москвы намерены усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства Возобновлено строительство малоэтажного ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина127
«Россия никогда не подчинится»269
Познер высказался о действиях США в адрес РФ134
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар142
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован33
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение