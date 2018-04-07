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Жильцы дома в Петербурге, где произошел взрыв газа, смогут вернуться в квартиры до лета
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Жильцы дома в Петербурге, где произошел взрыв газа, смогут вернуться в квартиры до лета 

ТАСС 48 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Жильцы дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где на одном из верхних этажей в начале марта произошел взрыв газа, смогут вернуться в квартиры до конца мая, сообщили в субботу журналистам в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко по итогам его встречи с жильцами.
Взрыв в квартире на восьмом этаже дома по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта. Жильцы некоторых пострадавших квартир до сих пор не могут вернуться домой из-за ремонтных работ, некоторые из них проживают в маневренном фонде, некоторые — у родственников.
"Николай Бондаренко встретился с жителями Красносельского района, которые пострадали после частичного разрушения дома 219 на проспекте Народного Ополчения от взрыва. Вице-губернатор отметил, что все работы идут строго по графику По предварительным данным, все строительные работы будут завершены до конца мая, гарантийный срок на них составит три года, по окончании восстановительных работ все жители смогут вернуться в свои квартиры", — сказали в аппарате вице-губернатора.
Вице-губернатор также сообщил, что дом включат в программу капитального ремонта фасада здания в следующем году. По просьбе жильцов, собственников квартир в третьем подъезде, которые сейчас проживают в маневренном фонде, после 12 апреля будет организован доступ в жилые помещения для осмотра.
В аппарате Бондаренко также отметили, что на встрече присутствовал глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, который сообщил, что на сегодняшний день за предоставлением экстренной социальной помощи обратились еще 25 пострадавших, которым до 10 апреля выплатят более 2 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплат составит 4,5 млн рублей. Ранее по заявлениям граждан осуществлялась выплата компенсаций и материальной помощи в объеме 2,4 млн рублей (14 заявлений), пять человек отказались от предоставления экстренной социальной помощи.
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