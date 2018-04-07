Застройщик в Хотькове заключил соглашение с Минмособлимуществом о рассрочке

Еще одно соглашение о рассрочке за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) заключило министерство имущественных отношений Московской области с застройщиком, планирующим возведение жилого дома в городе Хотьково Сергиево-Посадского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Изменение ВРИ с «размещения профилактория» на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)» обошлось собственнику в 7,5 миллионов рублей. Благодаря рассрочке эту сумму застройщик сможет погасить до 31 марта 2019 года. Ежеквартальные платежи составят 1,872 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев считает введение рассрочки по оплате ВРИ одним из способов помощи малому и среднему бизнесу Подмосковья.

По его словам, в январе 2018 года правительство Московской области утвердило порядок предоставления рассрочки по плате за изменение ВРИ. Данная мера призвана помочь собственникам земель, которые не имеют возможности внести оплату за изменение ВРИ сразу в полном объеме. Чаще всего, это представители малого и среднего бизнеса. Рассрочка предоставляется при оплате изменения ВРИ на сумму свыше 300 тысяч рублей.

«Правительство области заинтересовано в том, чтобы деятельность бизнеса на территории Подмосковья была легальной и правильно оформленной, поэтому создает все условия для этого. Предоставление рассрочки — одно из них. Разрешая собственнику оплатить услугу в рассрочку, мы даем бизнесу шанс на развитие, а области — возможность получить добросовестного правообладателя, налогоплательщика и производителя услуг или товаров», — сказал Аверкиев.