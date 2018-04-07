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Дом на Народного Ополчения начнут восстанавливать в апреле
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Дом на Народного Ополчения начнут восстанавливать в апреле 

АиФ Санкт-Петербург 16 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пострадавший от взрыва газа дом на проспекте Народного ополчения не успеют восстановить в срок, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
«Сроки восстановительных работ обещали месяц, но поняли, что времени понадобится больше. Характер работ совершенно иной. Мы думали, что мы восстановим плиты, оказалось, все не так просто. Появились трещины, дефекты такие, которые не позволяют эксплуатировать дом», — рассказал на встрече с жильцами вице-губернатор Николай Бондаренко.
По словам Бондаренко, принято решение о выплате компенсаций на сумму 4,5 миллиона рублей.
Часть денег уже выплачена, часть поступит в распоряжение жильцов пострадавших квартир в период с 6 по 10 апреля.
Ориентировочно работы могут закончится к концу мая, а виновных в происшествии назовут не раньше конца следствия, то есть 13 мая.
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