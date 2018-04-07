Где в России самое дешевое жилье

России дешевое жилье почти всегда сопровождают два условия — это отдаленность региона от центра страны и его экономическая отсталость. Правда, есть исключения — например, Грозный, куда идет множество инвестиций и где очень много новостроек. Низвике цены на недвижимость связаны с тем, что в стране мало желающих переехать в этот регион России, а покупательская способность местного населения все еще ограничена.

Однако очень часто недорогое жилье можно найти совсем рядом с крупными экономическими центрами страны, правда ехать до них все равно придется 150–200 километров.

На окраинах нашей страны жилье стоит недорого, а для столичных жителей так и вообще — копейки. Например, в поселке городского типа Омсукчан , который находится в пятистах километрах от Магадана, однокомнатную квартиру можно купить всего за 250 000 рублей, двухкомнатную квартиру — за 350 000, а квартира с тремя комнатами обойдется в 900 000 руб, то есть стоимость вторичного жилья здесь составляет всего от 5 000 до 12 000 рублей за квадратный метр.

В городке живет чуть меньше 4 000 человек, и население постоянно сокращается. Средняя температура в середине лета достигает +13 градусов, а с сентября по июнь уходит в отрицательные значения.

В поселке Сокол, который находится ближе к Магадану (он всего в 50 километрах) цена за квадратный метр вторичного жилья составляет около 14 000 руб. Купить двухкомнатную квартиру площадью в 41 кв. м здесь можно всего за 610 000 рублей. Цены на жилье в самом Магадане тоже, с точки зрения жителя европейской части страны, весьма демократичны и начинаются от 26–28 000 рублей за кв.метр.

В якутском городе Нерюнгри цены на благоустроенное жилье начинаются от 24 000 руб за квадратный метр, а в далеком чукотском Певеке, который стоит на берегу Восточно-Сибирского моря — от 20 000 рублей. Это значит, что за 1 600 000 в этом продуваемом северными ветрами городе можно приобрести «двушку» в 80 квадратных метров.

Приморье и Сибирь

Цены в столице Приморского края Владивостоке начинаются от 28 000 рублей. Разумеется, это тоже будет вторичный рынок, и состояние квартиры будет неважным. Цена на более менее «приличное» по местным меркам жилье здесь начинается от 45–46 000 за метр в квадрате.

Цены на жилье в поселках Амурской области тоже весьма привлекательны — например, в поселке Константиновка, который стоит на российско-китайской границе в 110 км от города Благовещенска, тоже начинаются от 20–22 000 рублей за метр, то есть квартиру площадью в 42 кв. м здесь можно приобрести всего за 950 000 рублей.

городе Бодайбо , который славится золотыми приисками и находится на севере Иркутской области , цены на благоустроенные квартиры начинаются от 27 000 рублей за метр, а в самом областном центре — от 30 000, однако даже в центре Иркутска это будет неблагоустроенное жилье в деревянном доме с удобствами на улице и печным отоплением.

Самое недорогое жилье в новостройке здесь можно приобрести за 950 000 рублей, причем, это будет крохотная квартира-студия в 18–25 кв.м.

Привлекательны цены на жилье в северном городе Норильске Красноярский край ) — стоимость 1 метра благоустроенного жилья здесь стартует от 20 — 22 000 рублей, однако не все туда захотят ехать, виной этому полярная ночь, которая накрывает город зимой.

городе Ангарске цены за жилье в коттеджном поселке эконом-класса начинаются от 26 000 рублей, однако, это цена за «коробку» без черновой отделки.

В Европе и цены — европейские

Что же касается европейской части России, то дешевое жилье здесь встречается либо в отдаленных городах и поселках, либо в различных садоводческих некоммерческих товариществах, которые окружают экономически развитые города, и в которых все благоустройство и содержание ложится на плечи владельцев.

Что же касается городских квартир, то самое недорогое жилье в 2018 году можно приобрести в городе Кинешма Ивановской области — от 23 000 руб. за кв. м. ; в городе Губкине под Старым Осколом — от 31 618; в Ессентуках Железноводске на Ставрополье — от 36 500 руб. за кв. м. и 37 500 руб. за кв. м. соответственно; в самом Ставрополе цена на квадратный метр жилья начинается от 37 300 рублей. Сравнительно недорогое жилье в Таганроге — здесь с вас попросят около 39 000 руб. за кв. м.

Но ничто не может сравнится с ценами в Москве , которые в 2018 году несколько понизились и теперь начинаются от 170 00 руб. за кв. м, а в непрестижных и отдаленных районах — от 150 000 рублей.

Впрочем, специалисты по недвижимости предупреждают, что дешевое жилье со временем может обесцениться вовсе, особенно, если вы приобретете его в дотационном, депрессивном регионе, откуда люди все время уезжают, где существуют проблемы с занятостью населения, и следовательно, у этого населения нет денег, чтобы купить все время дешевеющее от этого жилье.

Но стоит признать, что недорогое жилье в провинции может стать находкой для пенсионеров, ведь зачастую небольших городках его содержание и коммунальные расходы стоят значительно дешевле, чем в крупном городе.