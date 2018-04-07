Строительство детского сада возобновили в Ижевске на улице Баранова

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске возобновлено строительство дополнительного здания на 220 мест детского сада № 20 на улице Баранова. Как сообщает пресс-служба администрации города, средства на эти цели выделены из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Развитие образования».

«Хочу поблагодарить главу региона Александра Бречалова , именно он решил вопрос с финансированием объекта по федеральной программе. Сейчас в работу включились городские власти», — сказал глава Ижевска Юрий Тюрин , посетив стройплощадку в пятницу, 6 апреля.

По словам начальника МКУ «Горстрой» Андрея Ткаченко, строительство сада началось в 2015 году. В 2016 году объект был законсервирован из-за отсутствия финансирования, в декабре 2017 года произошла расконсервация объекта и возобновлено строительство.

Как отметил Юрий Тюрин, Администрацией города подготовлены земельные участки для строительства здания детского сада на 150 мест в пос. Машиностроителей, 35, дополнительного здания детского сада № 81 на 220 мест по ул. В. Сивкова, 265б, сада на 220 мест по ул. Ворошилова, 46а. В настоящее время ведётся определение источников финансирования на строительство этих объектов.

Помимо этого, ведутся переговоры с застройщиками о строительстве зданий за их счёт с последующим выкупом объектов муниципалитетом в активно развивающихся микрорайонах — «Столичном» и на улице Берша.

Напомним, что в 2018 году вводится в эксплуатацию новое здание детского сада на улице Берша на 220 мест, построенное в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы».