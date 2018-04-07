Ещё
Строительство детского сада возобновили в Ижевске на улице Баранова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство детского сада возобновили в Ижевске на улице Баранова 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновлено строительство дополнительного здания на 220 мест детского сада № 20 на улице Баранова. Как сообщает пресс-служба администрации города, средства на эти цели выделены из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Развитие образования».
«Хочу поблагодарить главу региона Александра Бречалова, именно он решил вопрос с финансированием объекта по федеральной программе. Сейчас в работу включились городские власти», — сказал глава Ижевска Юрий Тюрин, посетив стройплощадку в пятницу, 6 апреля.
По словам начальника МКУ «Горстрой» Андрея Ткаченко, строительство сада началось в 2015 году. В 2016 году объект был законсервирован из-за отсутствия финансирования, в декабре 2017 года произошла расконсервация объекта и возобновлено строительство.
Как отметил Юрий Тюрин, Администрацией города подготовлены земельные участки для строительства здания детского сада на 150 мест в пос. Машиностроителей, 35, дополнительного здания детского сада № 81 на 220 мест по ул. В. Сивкова, 265б, сада на 220 мест по ул. Ворошилова, 46а. В настоящее время ведётся определение источников финансирования на строительство этих объектов.
Помимо этого, ведутся переговоры с застройщиками о строительстве зданий за их счёт с последующим выкупом объектов муниципалитетом в активно развивающихся микрорайонах — «Столичном» и на улице Берша.
Напомним, что в 2018 году вводится в эксплуатацию новое здание детского сада на улице Берша на 220 мест, построенное в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы».
ИА «Сусанин»: последние новости
Число обманутых дольщиков в Удмуртии за 2017 год сократилось на 136 человек Более 250 квартир остаются без газа в Ижевске из-за недопуска служб Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ121
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар136
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован27
Украинские пограничники задержали россиянина48
«Россия никогда не подчинится»76
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение