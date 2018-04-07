От огня отстояли жилье селянина в Шекснинском районе

Возгорание произошло накануне в поселке Чебсара по улице Привокзальной, 2. Вспыхнула квартира 54-летнего мужчины, расположенная на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. Своевременное оповещение о пожаре позволило спасти жилье, сам хозяин квартиры не пострадал.

Четыре пожарных расчета и 10 человек личного состава прибыли к месту ЧП через четыре минуты. На тушение потребовалось около получаса, огнем повреждены жилые помещения на площади 24 «квадрата», внутренняя отделка и мебель двухкомнатной квартиры, принадлежащей мужчине. В трех остальных квартирах никто не проживал.

Как сообщил корреспонденту «Вологда.РФ», по предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электронагревателя.

Еще два возгорания произошли в Вологодской области накануне в результате замыкания электропроводки. В Кичм-Городецком районе сгорел жилой дом, в Череповецком районе мужчина лишился дачи. Отстоять здания не удалось — сообщения пожарным поступили поздно, сыграла роль и удаленность населенных пунктов от пожарных частей.

В деревне Половищенский Починок Кичменгского сельского поселения в начале первого ночи пожарные тушили одноэтажный дом с хозпостройкой, принадлежащий 53-летнему мужчине. Расстояние до места ЧП составило 34 км, прибыть пожарным расчетам удалось спустя полчаса после сообщения. К тому времени дом был полностью объят пламенем, тушили его четыре человека личного состава на двух единицах техники. Магистральную линию к водоему протянули на 200 метров, ликвидировали пожар около двух часов ночи.

Быстрее пожарные расчеты прибыли в деревню Пленишник Уломского сельского поселения, пожар там возник на улице Набережной, 17 в третьем часу ночи. В тушении задействовали такое же количество сил и средств, воду подвозили с реки Мологи, расположенной в 500 метрах. Дачный дом площадью 24 кв. м, принадлежащий 59-летнему мужчине, сгорел полностью.