Как арендовать велосипед

В этом году сезон велопроката в столице официально откроется 25 апреля.

В этом сезоне будет работать 430 станций проката.

— Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков, — сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Взять велосипед напрокат можно, пройдя регистрацию на сайте velobike.ru.

Тарифы на поездку

Стоимость аренды велосипедов в этом сезоне, по словам Максима Ликсутова, останется на уровне прежнего года. Поездка до 30 минут остается бесплатной. Стоимость проката на сутки составляет 150 рублей, на месяц — 600 рублей, на сезон (до 31 октября) — 1, 2 тысячи рублей. Есть также тариф «Сезон 45 минут». Его стоимость — 1,5 тысячи рублей. Такой тариф позволяет ездить до конца сезона, а поездка не должна превышать 45 минут. Цена аренды обычного и электровелосипеда одинаковая.

Варианты оплаты

Оплатить аренду велосипеда можно банковской картой, а также картой «Тройка» — она используется в качестве «персонального ключа». Вводить логин при получении не придется. Воспользоваться «Тройкой» можно, привязав ее к системе городского проката.

Выбираем маршруты

Эксперты рекомендуют кататься в парках, природных зонах и на улицах, где есть велодорожки. Необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Если это проезжая часть, передвигаться необходимо по ее правому краю. Можно ехать по обочине, тротуару, пешеходной и велосипедной дорожке.