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Как арендовать велосипед
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Как арендовать велосипед 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году сезон велопроката в столице официально откроется 25 апреля.
В этом сезоне будет работать 430 станций проката.
— Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков, — сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Взять велосипед напрокат можно, пройдя регистрацию на сайте velobike.ru.
Тарифы на поездку
Стоимость аренды велосипедов в этом сезоне, по словам Максима Ликсутова, останется на уровне прежнего года. Поездка до 30 минут остается бесплатной. Стоимость проката на сутки составляет 150 рублей, на месяц — 600 рублей, на сезон (до 31 октября) — 1, 2 тысячи рублей. Есть также тариф «Сезон 45 минут». Его стоимость — 1,5 тысячи рублей. Такой тариф позволяет ездить до конца сезона, а поездка не должна превышать 45 минут. Цена аренды обычного и электровелосипеда одинаковая.
Варианты оплаты
Оплатить аренду велосипеда можно банковской картой, а также картой «Тройка» — она используется в качестве «персонального ключа». Вводить логин при получении не придется. Воспользоваться «Тройкой» можно, привязав ее к системе городского проката.
Выбираем маршруты
Эксперты рекомендуют кататься в парках, природных зонах и на улицах, где есть велодорожки. Необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Если это проезжая часть, передвигаться необходимо по ее правому краю. Можно ехать по обочине, тротуару, пешеходной и велосипедной дорожке.
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