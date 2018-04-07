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Росимущество не смогло доказать убытки от многоэтажек на вузовской земле
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Росимущество не смогло доказать убытки от многоэтажек на вузовской земле 

РИА 57 20 минут назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении иска МТУ Росимущества в Орловской области о взыскании 29 105 081 руб. убытков. Спор шел о земле, отданной аграрным университетом под жилищное строительство.
Территория по улице Генерала Родина предоставлена ФГБУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина» на праве бессрочного пользования. В 2001 году возникла идея отдать часть площади под строительство жилых домов. Ее одобрил Минсельхоз с условием, что будущий застройщик передаст в собственность вуза часть готовых квартир.
Постановлением администрации Орла в конце 2005 года ОГАУ было разрешено проектирование и строительство трех жилых домов со встроено-пристроенными помещениями. В 2008 вуз заключил договор на проведение работ с ООО «Стройтехноконтакт». Далее компанию сменило ООО «Империалстрой». Позже появилось ООО «Стройтехконтакт», получив в собственность результат инвестиционной деятельности в виде нежилых помещений. В сентябре 2013 года университету выдано разрешение на ввод жилого дома №64. Сейчас там уже две многоэтажки.
Посчитав, что признание права собственности на квартиры за гражданами нарушило права и законные интересы Российской Федерации, поскольку часть земельного участка переходит в общедолевую собственность жителей и фактически выбывает из федеральной собственности, ТУ Росимущества в Орловской области 15 ноября 2016 года направило ООО «Спецдомстрой», ООО «Стройдомсервис», ООО «Империалстрой» претензию о возмещении ущерба в размере 29105081 руб. А позже обратилось в суд.
В ходе заседания было указано, что истец не мог не знать о строительстве и даже не возражал против признания права собственности на причитающиеся вузу квартиры. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что срок исковой давности истек и в возмещении ущерба отказал.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный.
Сообщение Росимущество не смогло доказать убытки от многоэтажек на вузовской земле появились сначала на РИА 57.
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