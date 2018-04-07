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Власти Москвы начнут заключать договоры на работы по ЖК «Царицыно» через две недели
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Власти Москвы начнут заключать договоры на работы по ЖК «Царицыно» через две недели 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют за последующие две недели урегулировать все юридические вопросы по долгострою — жилкомплексу «Царицыно» и начать заключать договоры на подготовительные работы по объекту, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.
"Решение [арбитражного суда Подмосковья] позволяет нам заключить договоры на подготовку строительства, на размораживание, расконсервированное строительства. Думаю, что в ближайшие две недели все юридические вопросы согласуем. И далее начнем с внешним управляющим уже заключать договоры на подготовительные работы", — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что в ближайший месяц Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должно полностью передать объект городу на застройку.
"Я считаю, что это очень прогрессивный шаг в реализации этого проекта. Буквально на следующей неделе я планирую провести организационное совещание [по ЖК «Царицыно»]", — отметил Хуснуллин.
В четверг арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), застройщика одного из крупнейших столичных долгостроев — ЖК «Царицыно». Решение может быть обжаловано в течение месяца.
История долгостроя
Строительство данного жилого комплекса началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, более чем по 3,2 тыс. из них обязательства не исполнены, так как строительство жилкомплекса приостановили. Владелец группы «Настюша», в которую входит «МКХ», Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».
Власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке некоторых наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы «Царицыно», «Академ-палас» и «Терлецкий парк», сообщал ранее мэр Сергей Собянин. Новым застройщиком ЖК «Царицыно» город определил АО «Мосотделстрой №1». Он сможет выйти на объект только после банкротства старого при условии согласования с федеральным Минстроем.
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