Власти Москвы начнут заключать договоры на работы по ЖК «Царицыно» через две недели

"Решение [арбитражного суда Подмосковья ] позволяет нам заключить договоры на подготовку строительства, на размораживание, расконсервированное строительства. Думаю, что в ближайшие две недели все юридические вопросы согласуем. И далее начнем с внешним управляющим уже заключать договоры на подготовительные работы", — сказал Хуснуллин.

"Я считаю, что это очень прогрессивный шаг в реализации этого проекта. Буквально на следующей неделе я планирую провести организационное совещание [по ЖК «Царицыно»]", — отметил Хуснуллин.

В четверг арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), застройщика одного из крупнейших столичных долгостроев — ЖК «Царицыно». Решение может быть обжаловано в течение месяца.

История долгостроя

Строительство данного жилого комплекса началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, более чем по 3,2 тыс. из них обязательства не исполнены, так как строительство жилкомплекса приостановили. Владелец группы «Настюша», в которую входит «МКХ», Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».